Obras na ERS-305 avançam no Noroeste do RS

A pavimentação da ERS-305 segue em andamento e integra um conjunto de obras voltadas à melhoria da logística no Noroeste do Rio Grande do Sul. A rodovia conecta os municípios de Horizontina, Crissiumal e Três Passos e é usada para o escoamento da produção agroindustrial e o acesso a serviços na região.

O projeto está dividido em três lotes. O Lote 1, entre Crissiumal e Horizontina, com 10 quilômetros, já foi concluído, incluindo as etapas de asfalto e sinalização. No Lote 2, no mesmo trecho, a base está finalizada e o revestimento asfáltico alcança 6,5 quilômetros, de um total de 10.

No Lote 3, que liga Crissiumal a Três Passos em 19 quilômetros, a terraplenagem está praticamente concluída, e a aplicação de asfalto já começou em alguns pontos. O projeto também inclui a pavimentação de um trecho de 15 quilômetros entre Horizontina e Vila Cascata.

Segundo informações técnicas da área de transportes e do Daer, o projeto passou por revisão antes da retomada dos trabalhos para viabilizar a execução contínua das obras.