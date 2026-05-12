Terça, 12 de Maio de 2026
3°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Obras na ERS-305 avançam no Noroeste do RS

Rodovia que liga Horizontina, Crissiumal e Três Passos tem trechos já concluídos e outros em execução

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Governo do RS
12/05/2026 às 11h22
Obras na ERS-305 avançam no Noroeste do RS
(Foto: Divulgação Daer)

A pavimentação da ERS-305 segue em andamento e integra um conjunto de obras voltadas à melhoria da logística no Noroeste do Rio Grande do Sul. A rodovia conecta os municípios de Horizontina, Crissiumal e Três Passos e é usada para o escoamento da produção agroindustrial e o acesso a serviços na região.

O projeto está dividido em três lotes. O Lote 1, entre Crissiumal e Horizontina, com 10 quilômetros, já foi concluído, incluindo as etapas de asfalto e sinalização. No Lote 2, no mesmo trecho, a base está finalizada e o revestimento asfáltico alcança 6,5 quilômetros, de um total de 10.

No Lote 3, que liga Crissiumal a Três Passos em 19 quilômetros, a terraplenagem está praticamente concluída, e a aplicação de asfalto já começou em alguns pontos. O projeto também inclui a pavimentação de um trecho de 15 quilômetros entre Horizontina e Vila Cascata.

Segundo informações técnicas da área de transportes e do Daer, o projeto passou por revisão antes da retomada dos trabalhos para viabilizar a execução contínua das obras.

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Alina Souza)
Clima Há 30 minutos

RS tem 25 cidades com mínimas negativas nesta terça

Esta terça é o oitavo dia de 2026 com temperaturas mínimas negativas no Estado, o quinto somente no mês de maio

 Foto: Divulgação
Programa “Meu Lar” Há 21 horas

Novo programa habitacional de Três Passos prevê auxílio para 30 contratos em 2026

Programa “Meu Lar” vai destinar auxílio habitacional para 30 famílias em Três Passos e busca ampliar o acesso à casa própria no município.

 (Foto: Divulgação)
Audiência Pública Há 1 dia

Audiência pública debate crise no abastecimento de água em Tenente Portela

Moradores, lideranças e entidades cobram melhorias no serviço, denunciam altos custos e criam comissão para encaminhar reivindicações aos órgãos competentes

 (Foto: Andre Eberhardt/ Jornal Província)
Saúde Há 1 dia

Hospital Santo Antônio de Tenente Portela integra programa estadual de reforço contra doenças respiratórias

Definidos os primeiros 45 hospitais gaúchos que abrirão novos leitos pediátricos para tratar a Síndrome Respiratória Aguda Grave

 (Foto: Andre Eberhardt/ Jornal Província)
Aniversário Há 1 dia

Mais de mil pessoas participam da inauguração da ampliação do Hospital Municipal de Vista Gaúcha

Considerada uma das maiores obras da área da saúde local, nova estrutura foi entregue durante as comemorações dos 38 anos do município

Tenente Portela, RS
16°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
15° Sensação
1.07 km/h Vento
37% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h06 Nascer do sol
17h56 Pôr do sol
Quarta
20°
Quinta
21°
Sexta
22°
Sábado
23° 11°
Domingo
19° 13°
Últimas notícias
Entretenimento Há 25 segundos

Cowboy Mounted Shooting é lançado oficialmente no Brasil
Economia Há 28 segundos

Inflação usada para corrigir salários acumula 4,11% em 12 meses
Senado Federal Há 30 segundos

CAE aprova reserva de 0,01% das loterias para o desporto de surdos
Senado Federal Há 33 segundos

Grupo de trabalho da CAE sobre Master se reune com Gilmar Mendes na quarta
Clima Há 25 minutos

RS tem 25 cidades com mínimas negativas nesta terça

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,90 +0,34%
Euro
R$ 5,75 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 418,780,76 -1,32%
Ibovespa
180,165,17 pts -0.96%
Mega-Sena
Concurso 3006 (09/05/26)
25
42
45
48
50
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 7022 (11/05/26)
30
38
47
50
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3682 (11/05/26)
01
02
04
05
07
09
10
11
12
13
17
18
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2922 (11/05/26)
02
04
10
18
28
32
34
36
46
47
61
65
66
69
76
86
88
91
93
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2955 (11/05/26)
05
10
20
30
46
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias