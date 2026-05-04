Segunda, 04 de Maio de 2026
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

IPTU 2026 entra nos últimos dias para pagamento em Tenente Portela

Contribuintes ainda podem garantir desconto no pagamento à vista até 10 de maio.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Ascom / Prefeitura de Tenente Portela
04/05/2026 às 14h17
IPTU 2026 entra nos últimos dias para pagamento em Tenente Portela
(Foto: Produzida Com Recurso de IA)

A administração municipal de Tenente Portela alerta que o período para quitação do IPTU 2026 está chegando ao fim. Quem optar por pagar o imposto em cota única até o dia 10 de maio assegura abatimento de 10% no valor total.

Para quem prefere dividir, há a alternativa de parcelamento em até seis vezes, com início também no dia 10 de maio, porém sem concessão de desconto.

O Executivo municipal orienta os contribuintes a não deixarem para os últimos dias, evitando transtornos e mantendo a situação fiscal em dia.

A emissão do boleto pode ser feita diretamente no site oficial da Prefeitura ou de forma presencial junto ao setor responsável pela tributação.

O IPTU representa uma importante fonte de recursos, revertida em obras, serviços e melhorias que beneficiam toda a população.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação)
Cidades Há 7 horas

Redentora: Cartório Eleitoral comunica aos eleitores do Lajeado Barreiro que teve mudança na Seção Eleitoral

Lembramos ainda que o prazo para troca de seção eleitoral encerra nesta quarta-feira, dia 06 de maio

 (Foto: Ramon Mendes / Rádio Palmeira)
Evento Há 11 horas

Desfile cívico-cultural marca aniversário de Palmeira das Missões nesta quarta-feira

Atividade ocorre às 08h30min, na Rua Major Novais, e integra a programação da Semana do Município

 (Foto: Divulgação/SES)
Rio Grande do Sul Há 22 horas

Governo do RS decreta estado de emergência em saúde pública para enfrentar avanço de doenças respiratórias

Foram repassados R$ 7,5 milhões aos municípios gaúchos para fortalecer a atenção primária

 (Fotos: Andre Eberhardt)
Aniversário Há 2 dias

Vista Gaúcha abre comemorações dos 38 anos com tradição e forte participação popular

Abertura oficial reuniu autoridades e comunidade no CTG Querência Gaúcha; cavalgada marcou o início da programação que segue até o dia 9 de maio com festas e inaugurações

 (Foto: Divulgação)
Educação Regional Há 3 dias

Plano de contingências em escolas é apresentado a secretários da região Celeiro

Proposta busca ampliar a segurança de alunos e professores diante de eventos adversos

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
0.59 km/h Vento
76% Umidade
87% (0.47mm) Chance chuva
07h01 Nascer do sol
18h01 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
31° 17°
Quinta
29° 18°
Sexta
21°
Sábado
11°
Últimas notícias
Turismo Há 26 minutos

Nordeste lidera preferência de destino nas férias de julho
Política Há 26 minutos

Alckmin espera diálogo e “boa química” em encontro entre Lula e Trump
Estradas Há 26 minutos

Eduardo Leite vistoria obras de reconstrução da ERS-348 e reforça estratégia de resiliência climática no Estado
Senado Federal Há 26 minutos

CMA vota mais proteção aos animais e penas maiores para maus-tratos
Tecnologia Há 1 hora

Framework Digital amplia a atuação com IA e inovação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Não atire, Vermelho... Sou eu!
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 4,97 +0,23%
Euro
R$ 5,81 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 420,842,23 +2,47%
Ibovespa
185,600,13 pts -0.92%
Mega-Sena
Concurso 3003 (02/05/26)
08
24
27
37
47
55
Ver detalhes
Quina
Concurso 7015 (02/05/26)
04
13
52
53
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3675 (02/05/26)
02
03
04
05
07
08
10
12
13
15
17
18
19
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2918 (29/04/26)
07
08
09
10
14
20
26
29
38
42
47
56
68
72
84
85
86
87
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2951 (29/04/26)
12
26
31
39
41
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias