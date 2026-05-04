IPTU 2026 entra nos últimos dias para pagamento em Tenente Portela

A administração municipal de Tenente Portela alerta que o período para quitação do IPTU 2026 está chegando ao fim. Quem optar por pagar o imposto em cota única até o dia 10 de maio assegura abatimento de 10% no valor total.

Para quem prefere dividir, há a alternativa de parcelamento em até seis vezes, com início também no dia 10 de maio, porém sem concessão de desconto.

O Executivo municipal orienta os contribuintes a não deixarem para os últimos dias, evitando transtornos e mantendo a situação fiscal em dia.

A emissão do boleto pode ser feita diretamente no site oficial da Prefeitura ou de forma presencial junto ao setor responsável pela tributação.

O IPTU representa uma importante fonte de recursos, revertida em obras, serviços e melhorias que beneficiam toda a população.

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