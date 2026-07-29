Quarta, 29 de Julho de 2026
15°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

“Racismo foi reduzido a chamar alguém de macaco”, critica escritora

Carla Akotirene abriu o Congresso de Pesquisadores Negros na UnB

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/07/2026 às 10h07
“Racismo foi reduzido a chamar alguém de macaco”, critica escritora
© Luiz Cláudio/ Agência Brasil

A escritora e pesquisadora baiana Carla Akotirene criticou, na noite de terça (28), olhares simplificados a respeito do racismo na sociedade brasileira

“A discussão do racismo foi reduzida a chamar alguém de macaco”, lamentou.

Ela, que entende que essa violência é praticada de forma estrutural e institucional, fez a palestra de abertura do 14º Congresso Brasileiro de Pesquisadores (as) Negros (as) (Copene), que neste ano ocorre na Universidade de Brasília (UnB). Entre os focos principais da pesquisa de Carla, estão as intersecções de racismo e sexismo.

"Não é filmado"

Para ela, a militância deve ir além de flagrantes filmados de xingamentos. Carla Akotirene cita que em outros ambientes, como unidades de saúde e em penitenciárias, as ações de racismo e sexismo ocorrem diariamente e não há registro.

“Não é filmado porque na cadeia não entra celular. A prisão é o próprio racismo”, cita a pesquisadora, que fez pesquisa etnográfica em uma penitenciária feminina na Bahia.

“Quanto pior é a cadeia, maior é a função racista no tempo”.

Ela defende que os pesquisadores conheçam mais sobre a lei de execução penal no Brasil. “A gente não conhece as regras aplicadas no tratamento de presos. A gente não sabe como funciona a violência contra a mulher dentro da cadeia”.

A escritora cita que o poder público mantém uma estrutura de violência para pessoas em privação de liberdade.

Escravizadas

“Uma mulher vítima de violência não pode gritar. Ela já está no braço do agressor, que é o Estado. As mulheres negras nunca deixaram de ser subalternizadas, escravizadas ou tomadas pelo patriarcado”, contextualizou.

O 14º Copene tem, segundo os organizadores, o objetivo de debater projetos de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidos acerca de estudos das relações étnico-raciais no Brasil. O evento tem programação até sexta (31).

Clique aqui e confira a programação completa

As temáticas abordam a realidade social brasileira e também tratam da valorização de experiências comunitárias, acadêmicas e políticas que fortalecem a luta antirracista em diferentes territórios.

Luta

A escritora Carla Akotirene, por exemplo, conta que foi a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior.

“A gente está aqui porque o movimento negro brasileiro reconfigurou as universidades públicas desse país. Quantas pessoas morreram para que a gente pudesse estar aqui?”

Ao refletir sobre o processo racista no sistema judicial, ela afirmou que, do policial ao magistrado, há tentativas de criminalizar mais os indivíduos pardos e pretos.

“A polícia chega em nossa comunidade e pede para ver quem vai assumir a droga. O nosso povo é submetido à tortura, principalmente à noite”

Além disso, ela diz que os processos de prisão em flagrante também são feitos de forma propositalmente açodada e criminalizando mais as pessoas pretas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Parada Brasília Orgulho traz campanha do voto contra o preconceito

Parada neste domingo misturou diversão e luta política

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Julho das Pretas: mulheres negras marcham pelas ruas de todo país

Mobilizações no Norte e Nordeste do país marcaram o fim de semana

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Mulheres negras marcham no Rio por direitos e pelo bem-viver

Famílias participaram do evento, que lembrou Marielle Franco

 © Paulo Pinto/Agencia Brasil
Direitos Humanos Há 4 dias

Homenagem a Luana Barbosa marca a 11ª Marcha das Mulheres Negras em SP

Evento reuniu lideranças políticas, religiosas e populares

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 4 dias

Festival Latinidades celebra Dia da Mulher Afro-latino-americana em NY

Evento estreia nos Estados Unidos nesta 19ª edição

Tenente Portela, RS
18°
Chuvas esparsas
Mín. 15° Máx. 26°
18° Sensação
1.02 km/h Vento
94% Umidade
100% (4.05mm) Chance chuva
07h17 Nascer do sol
18h04 Pôr do sol
Quinta
27° 16°
Sexta
27° 16°
Sábado
27° 16°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 5 minutos

Bahia é líder em desenvolvimento de soft skills no Brasil
Câmara Há 5 minutos

Projeto estabelece que jogos eletrônicos continuem mesmo após desligamento de servidores
Direitos Humanos Há 5 minutos

“Racismo foi reduzido a chamar alguém de macaco”, critica escritora
Infraestrutura Há 21 minutos

Manifesto reforça defesa do traçado original da Ferrovia Norte-Sul com passagem por Palmeira das Missões
Turismo Regional Há 29 minutos

Derrubadas recebe nova sinalização turística para facilitar acesso aos atrativos do município

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Quando a memória canta
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,12 -0,13%
Euro
R$ 5,82 -0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 348,440,00 +0,63%
Ibovespa
176,564,75 pts 0.7%
Mega-Sena
Concurso 3037 (28/07/26)
02
11
22
30
51
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7077 (28/07/26)
02
03
30
46
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3747 (28/07/26)
01
02
04
05
06
08
09
11
12
13
18
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2955 (27/07/26)
03
05
10
12
16
17
20
29
35
36
40
46
47
48
53
71
73
79
81
85
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2988 (27/07/26)
05
12
31
37
42
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias