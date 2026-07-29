Conheça as 12 candidatas a Soberanas de Tenente Portela

Depois de dois encontros de preparação, integração e orientações, o concurso entra agora em uma nova fase. A partir desta sexta-feira, 31, começam as etapas com pontuação, iniciando pela prova teórica de conhecimentos gerais, elaborada, aplicada e corrigida pela UCEFF Itapiranga.

A avaliação vai colocar à prova o conhecimento das candidatas sobre Tenente Portela, sua história, cultura, potencialidades, representatividade e também conteúdos relacionados à Feira Negócios Daqui.

Até aqui, foi tempo de conhecer o concurso e umas às outras. Daqui para frente, cada etapa ajudará a mostrar um pouco mais da personalidade, do conhecimento, da comunicação e da desenvoltura de cada candidata.

E enquanto elas se preparam, a comunidade também começa a conhecê-las.

São 12 jovens, 12 histórias e um mesmo desafio: representar Tenente Portela.

A caminhada seguirá nas próximas semanas e chegará ao seu momento mais esperado no dia 14 de agosto, com o desfile e a escolha das novas soberanas diante do público, durante a programação de aniversário do município.











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