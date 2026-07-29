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Conheça as 12 candidatas a Soberanas de Tenente Portela

Apresentamos as 12 candidatas que seguem na caminhada para representar Tenente Portela como soberanas do município na gestão 2026/2027

Por: Andre Eberhardt Fonte: Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
29/07/2026 às 07h43
Conheça as 12 candidatas a Soberanas de Tenente Portela
(Foto: Ascom Prefeitura de Tenente Portela)

Depois de dois encontros de preparação, integração e orientações, o concurso entra agora em uma nova fase. A partir desta sexta-feira, 31, começam as etapas com pontuação, iniciando pela prova teórica de conhecimentos gerais, elaborada, aplicada e corrigida pela UCEFF Itapiranga.

A avaliação vai colocar à prova o conhecimento das candidatas sobre Tenente Portela, sua história, cultura, potencialidades, representatividade e também conteúdos relacionados à Feira Negócios Daqui.

Até aqui, foi tempo de conhecer o concurso e umas às outras. Daqui para frente, cada etapa ajudará a mostrar um pouco mais da personalidade, do conhecimento, da comunicação e da desenvoltura de cada candidata.

E enquanto elas se preparam, a comunidade também começa a conhecê-las.

São 12 jovens, 12 histórias e um mesmo desafio: representar Tenente Portela.

A caminhada seguirá nas próximas semanas e chegará ao seu momento mais esperado no dia 14 de agosto, com o desfile e a escolha das novas soberanas diante do público, durante a programação de aniversário do município.






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