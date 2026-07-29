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Bahia é líder em desenvolvimento de soft skills no Brasil

Números da Unico Skill, que reúne dados de 150 das maiores empresas do país, mostram que inscrições de trabalhadores baianos em cursos de soft skil...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
29/07/2026 às 10h07
Bahia é líder em desenvolvimento de soft skills no Brasil
Emmanuel Ikwuegbu/Unsplash

A Bahia é o estado brasileiro com profissionais mais focados no desenvolvimento de habilidades comportamentais. Dados da Unico Skill revelam que 27% das matrículas de colaboradores de empresas alocados em território baiano são em cursos voltados às soft skills, quase o dobro da média nacional, que é de 14%.

"Os dados mostram que os profissionais da Bahia entendem bem a importância do desenvolvimento de habilidades humanas. Essa é uma demanda do mercado, e quem correr atrás disso vai se destacar", afirma o CEO da Unico Skill, Joca Oliveira. Segundo o relatório Futuro dos Empregos 2025, do Fórum Econômico Mundial, seis das dez habilidades com maior índice de crescimento até 2030 são soft skills. "Com a inteligência artificial tão presente no dia a dia das empresas, é fundamental que os profissionais que vão operar essa tecnologia tenham habilidades que a IA não substitui", diz. No caso dos colaboradores baianos, as soft skills mais buscadas são comunicação e oratória, produtividade e gestão do tempo, atendimento ao cliente, trabalho em equipe e colaboração, além de carreira e protagonismo.

Os dados da Unico Skill englobam cerca de 150 das maiores empresas do Brasil, com operações nacionais e regionais, como Bradesco, iFood, Solar Coca-Cola, Bayer, Farmácia Pague Menos, Ypê, entre outras, que somam mais de 200 mil colaboradores em todo o país.

Além de soft skills, os colaboradores baianos dessas empresas buscam aprimorar as habilidades em idiomas (18%), tecnologia e dados (14%) e gestão (11%).

Jovens buscam mais soft skills

Na Bahia, os profissionais da geração Z (que compreende pessoas nascidas entre 1997 e 2012) procuram aprimorar soft skills mais do que a média nacional: 36% das inscrições em cursos nessas áreas são de pessoas dessa geração — em todo o país, são de 23%. Por outro lado, os millennials (nascidos de 1981 a 1996) da Bahia procuram soft skills menos do que a média nacional: 56%, contra 64%.

Essa diferença se reflete na média da senioridade dos trabalhadores que buscam aprimorar soft skills na Bahia. Somados, profissionais de nível pleno (21%), júnior (25%) e trainees/estagiários (8%) representam 54% do total dos cursos de soft skills. A média nacional é 10 pontos percentuais menor: 44%. Também por isso, solteiros são 52% do público desses cursos na Bahia, contra 25% da média nacional.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o conhecimento no ambiente corporativo por meio do benefício educação ilimitado. A plataforma da Unico Skill conecta empresas, trabalhadores e algumas das melhores instituições de ensino do Brasil, como Mackenzie, PUCPR, PUCRS, Ibmec, Estácio, Fundação Dom Cabral, Coursera, CNA, entre outras, além das melhores universidades estrangeiras.

Em 2025, a Unico Skill foi eleita uma das 100 Startups to Watch pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.

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