Bahia é líder em desenvolvimento de soft skills no Brasil

A Bahia é o estado brasileiro com profissionais mais focados no desenvolvimento de habilidades comportamentais. Dados da Unico Skill revelam que 27% das matrículas de colaboradores de empresas alocados em território baiano são em cursos voltados às soft skills, quase o dobro da média nacional, que é de 14%.

"Os dados mostram que os profissionais da Bahia entendem bem a importância do desenvolvimento de habilidades humanas. Essa é uma demanda do mercado, e quem correr atrás disso vai se destacar", afirma o CEO da Unico Skill, Joca Oliveira. Segundo o relatório Futuro dos Empregos 2025, do Fórum Econômico Mundial, seis das dez habilidades com maior índice de crescimento até 2030 são soft skills. "Com a inteligência artificial tão presente no dia a dia das empresas, é fundamental que os profissionais que vão operar essa tecnologia tenham habilidades que a IA não substitui", diz. No caso dos colaboradores baianos, as soft skills mais buscadas são comunicação e oratória, produtividade e gestão do tempo, atendimento ao cliente, trabalho em equipe e colaboração, além de carreira e protagonismo.

Os dados da Unico Skill englobam cerca de 150 das maiores empresas do Brasil, com operações nacionais e regionais, como Bradesco, iFood, Solar Coca-Cola, Bayer, Farmácia Pague Menos, Ypê, entre outras, que somam mais de 200 mil colaboradores em todo o país.

Além de soft skills, os colaboradores baianos dessas empresas buscam aprimorar as habilidades em idiomas (18%), tecnologia e dados (14%) e gestão (11%).

Jovens buscam mais soft skills

Na Bahia, os profissionais da geração Z (que compreende pessoas nascidas entre 1997 e 2012) procuram aprimorar soft skills mais do que a média nacional: 36% das inscrições em cursos nessas áreas são de pessoas dessa geração — em todo o país, são de 23%. Por outro lado, os millennials (nascidos de 1981 a 1996) da Bahia procuram soft skills menos do que a média nacional: 56%, contra 64%.

Essa diferença se reflete na média da senioridade dos trabalhadores que buscam aprimorar soft skills na Bahia. Somados, profissionais de nível pleno (21%), júnior (25%) e trainees/estagiários (8%) representam 54% do total dos cursos de soft skills. A média nacional é 10 pontos percentuais menor: 44%. Também por isso, solteiros são 52% do público desses cursos na Bahia, contra 25% da média nacional.

Sobre a Unico Skill

A Unico Skill é uma empresa brasileira que busca democratizar o conhecimento no ambiente corporativo por meio do benefício educação ilimitado. A plataforma da Unico Skill conecta empresas, trabalhadores e algumas das melhores instituições de ensino do Brasil, como Mackenzie, PUCPR, PUCRS, Ibmec, Estácio, Fundação Dom Cabral, Coursera, CNA, entre outras, além das melhores universidades estrangeiras.

Em 2025, a Unico Skill foi eleita uma das 100 Startups to Watch pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios.