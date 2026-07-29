Derrubadas recebe nova sinalização turística para facilitar acesso aos atrativos do município

Moradores e visitantes de Derrubadas passarão a contar com uma nova estrutura de sinalização turística para facilitar o deslocamento até os principais atrativos do município. A instalação das placas está sendo realizada em diferentes pontos da cidade, tornando os percursos mais claros e contribuindo para uma melhor experiência de quem visita a região.

A iniciativa faz parte de um projeto desenvolvido pela Rota do Yucumã, que reúne os 21 municípios da Região Celeiro. O objetivo é qualificar a identificação dos destinos turísticos, destacar os atrativos locais e fortalecer a identidade da região como importante roteiro de turismo.

Com a nova sinalização, atrativos, empreendimentos e locais de referência passam a ser identificados de forma mais eficiente, oferecendo informações que auxiliam tanto moradores quanto visitantes. A proposta é proporcionar uma orientação mais prática durante os deslocamentos, ampliando as possibilidades de conhecer os pontos turísticos de Derrubadas, inclusive em situações em que os sistemas de navegação não apresentam todas as informações necessárias.

A execução do projeto é acompanhada pela Secretaria Municipal de Turismo, sob a coordenação da secretária Angelita Bomm dos Santos. A ação integra o conjunto de iniciativas voltadas à qualificação da infraestrutura turística e à promoção dos potenciais do município.

A Administração Municipal também reforça a importância da colaboração da comunidade na preservação das placas, marcações e demais estruturas instaladas. Por se tratarem de bens públicos, esses equipamentos beneficiam moradores, empreendedores e turistas, além de contribuírem para valorizar os destinos, facilitar o acesso aos atrativos e fortalecer a capacidade de Derrubadas em receber visitantes com mais organização e segurança.

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