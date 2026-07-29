Vista Gaúcha adquire trator para manutenção dos campos de futebol

A Prefeitura de Vista Gaúcha adquiriu um trator cortador de grama para reforçar a manutenção dos campos de futebol das comunidades do município. O equipamento, da marca Husqvarna, modelo TS 217TM, foi adquirido com recursos próprios pelo valor de R$ 21.450,00.

A compra foi realizada por meio do Processo Licitatório nº 83/2026, na modalidade Pregão Eletrônico nº 40/2026, resultando na contratação da empresa Construtech Soluções Ltda.

Conforme a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, será elaborado um cronograma de atendimento às comunidades. As equipes interessadas deverão realizar inscrição antecipada para inclusão na programação dos serviços.

O equipamento será utilizado exclusivamente no corte da grama dentro das quatro linhas dos campos de futebol e será operado por servidor da Prefeitura.

Segundo a Administração Municipal, o trator permitirá maior agilidade na manutenção dos gramados, especialmente nos campos de maior dimensão, onde o serviço exigia mais tempo quando realizado com equipamentos de menor porte.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



