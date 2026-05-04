Redentora: Cartório Eleitoral comunica aos eleitores do Lajeado Barreiro que teve mudança na Seção Eleitoral

Não deixe para a última hora e evite transtornos.

Lembramos ainda que o prazo para troca de seção eleitoral encerra nesta quarta-feira, dia 06 de maio. Eleitores que desejam alterar sua seção eleitoral devem comparecer ao Cartório Eleitoral de Coronel Bicaco. É necessário apresentar documento oficial com foto e, se possível, título de eleitor ou número do CPF.

A seção eleitoral nº 0095, que antes funcionava na Escola Franz Lopes, foi transferida para o Posto de Saúde da Vila São Sebastião. E um recado importante: a mudança já passa a valer para as eleições de 2026.

O Cartório Eleitoral comunica aos eleitores do Lajeado Barreiro que teve mudança na Seção Eleitoral daquela comunidade.

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