Redentora: Cartório Eleitoral comunica aos eleitores do Lajeado Barreiro que teve mudança na Seção Eleitoral

O Cartório Eleitoral comunica aos eleitores do Lajeado Barreiro que teve mudança na Seção Eleitoral daquela comunidade.
A seção eleitoral nº 0095, que antes funcionava na Escola Franz Lopes, foi transferida para o Posto de Saúde da Vila São Sebastião. E um recado importante: a mudança já passa a valer para as eleições de 2026.
Lembramos ainda que o prazo para troca de seção eleitoral encerra nesta quarta-feira, dia 06 de maio. Eleitores que desejam alterar sua seção eleitoral devem comparecer ao Cartório Eleitoral de Coronel Bicaco. É necessário apresentar documento oficial com foto e, se possível, título de eleitor ou número do CPF.
Não deixe para a última hora e evite transtornos.