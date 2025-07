Tattoo Week realiza evento inédito em celebração ao Dia do Tatuador

No dia 20 de julho, São Caetano do Sul (SP) recebe a primeira edição do Tattoo Day, evento gratuito para celebrar o Dia do Tatuador. Voltado a tatuadores e body piercers, o encontro é promovido pela Tattoo Week, um dos maiores festivais de tatuagem, em parceria com a associação Tattoo do Bem, braço social do grupo. A iniciativa tem como objetivo unir arte e impacto social, valorizando profissionais que transformam vidas por meio da pele.

Com público estimado de mil pessoas, o evento acontecerá no Espaço LIV (R. Baraldi, 743 – Centro) das 9h às 23h e contará com uma programação completa de atividades formativas, rodas de conversa, workshops, painéis e tatuagens ao vivo. O encerramento será marcado por uma festa com DJ, com a proposta de celebrar a data em grande estilo.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio do formulário e serão confirmadas conforme a ordem de envio, enquanto houver vagas disponíveis.

Entre os nomes já confirmados para o evento estão: o criador de conteúdo e embaixador da Samsung, Kim (@eusouokim); o tatuador Fabrício Galdino (@fabriciogaldino89), que apresenta uma palestra sobre inovação no estúdio, no atendimento e na visão do profissional da tatuagem; Marília Sprandel, Gerente Médica de Consumer Health da Bayer Brasil, e Mariana Fernandes, médica dermatologista, com a palestra “A ciência na pele: como entregar sua arte com saúde”; Débora Morrigan (@morriganblackart), especialista em Dark Art e From Hell; Ibrahim Barboza (@ibrahimbarbozatattoo), reconhecido pelo estilo Pontilhismo e Geometria e Ubiratan Amorim (@ubiratanamorim), especialista em Realismo.

O evento é uma oportunidade para fortalecer redes, compartilhar experiências e impulsionar carreiras, promovendo o crescimento sustentável da comunidade da tatuagem.

Somente em 2024, a Tattoo Week e a Tattoo do Bem ofereceram 600 cursos profissionalizantes gratuitos de tatuagem e piercing, em parceria com a CUFA Brasilândia. Já em 2025, foram disponibilizadas 200 vagas para moradores de favelas do Rio de Janeiro. As oportunidades foram oferecidas durante os eventos Tattoo Week SP e Tattoo Week Rio, reforçando o compromisso do projeto com a inclusão social e a formação profissional.

Programação – Comemoração Dia do Tatuador

8h30 – Credenciamento

9h – Coffe Break

9h10 – Abertura oficial com Gustavo Gawendo

Agradecimentos aos palestrantes, autoridades e patrocinadores

9h20 – Vídeo especial em homenagem ao Dia do Tatuador

9h30 – Roda de Conversa: “A Linha do Tempo”

Com Enio Conte, Janser, Alemão e Diovany tattoo

10h – Roda de Conversa: “A Linha do Tempo”

Com Débora, Fe Mello, Eddy, Ibrahim Barboza, Genesis e Leo Trad

10h40 – Apresentação

Novas regras e categorias

Homenagem aos jurados

Anúncio: a partir de 2026, os jurados serão os ganhadores do 1º lugar da Tattoo Week

11h40 – Momento Piercing

Com Claudia Bastos, Tio Dan, Amanda Jamkojian e Will da Klan

12h10 – Almoço

13h10 – Alex Kim – Embaixador Samsung

14h – Bayer: A Ciência da Pele – Como entregar sua arte com segurança

Com Dra. Marília e Dra. Mariana

14h30 – Ubiratan Amorim

14h45 – Dr. Rômulo Navajas e Dr. Fernando Ditu – CEOs da Azoto Tattoo

15h10 – Jason Ramos – Diretor de Marketing da Dynamic

15h35 – Alexandre Verissimo e Ramade Tattoo

16h05 – Priscilla Lopes – Saia do Buraco

16h35 – Vinícius Souza – Inteligência Artificial aplicada para tatuadores

17h05 – Apresentação: Ink Circle

17h15 – Fabrício Galdino – Renovação

17h40 – Gustavo Teixeira – Doação de Medula & Tattoo Run Fest

18h – Alan Victor – A Mente do Artista: Autocuidado e Superação

18h25 – Apresentação: Tattoo House 2025 & Tattoo Week BSB 2026

18h45 – Tattoo do Bem + Agradecimento Final

19h – Festa de Confraternização

22h – Encerramento Geral

Serviço: Tattoo Day

Endereço: Espaço LIV (R. Baraldi, 743 – Centro) das 9h às 23h

Entrada: gratuita

Inscrições: as inscrições devem ser feitas por meio do formulário, enquanto houver vagas disponíveis.