Curadoria e lifestyle redefinem mercado imobiliário de luxo

O mercado imobiliário de luxo vive uma fase de expansão e reposicionamento. Mais do que imóveis amplos e acabamentos sofisticados, o alto padrão passou a ser associado a experiências completas, que integram bem-estar, conveniência e estilo de vida. Essa mudança se reflete nos números: segundo um levantamento da Brain Inteligência Estratégica, compartilhado pela CNN Brasil, o segmento movimentou mais de R$ 7 bilhões apenas no primeiro trimestre de 2025, com 993 imóveis comercializados no período.

Já indicadores da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) mostram que o mercado nacional iniciou 2026 com alta de 19,3% nos lançamentos, com destaque para empreendimentos de médio e alto padrão, que concentram produtos de maior valor agregado. Nesse contexto, a curadoria de patrimônio ganha protagonismo ao conectar imóveis, arquitetura e design de interiores a uma narrativa pessoal, em que cada escolha reflete valores e objetivos do cliente.

De acordo com Débora Pereira, fundadora e diretora da D’joire Life, essa mudança de perspectiva tem impactado o mercado e o comportamento dos clientes. "O conceito de morar no alto padrão deixou de estar ligado apenas à dimensão ou aos acabamentos sofisticados. O imóvel passou a ser entendido como uma extensão do lifestyle, com forte movimento em direção a empreendimentos com curadoria mais refinada, assinaturas importantes de arquitetura, além de amenities que realmente impactam a rotina e a experiência de morar", afirma.

"Hoje, não se trata apenas de ter uma área de lazer, mas de oferecer experiências que antes estavam fora de casa, como golfe, tênis, wellness, spa, concierge, gastronomia, serviços e espaços pensados para promover conforto, exclusividade e conexão", acrescenta.

Pereira ressalta que, na prática, a curadoria de patrimônio aplicada ao mercado imobiliário de alto padrão significa oferecer uma experiência estratégica e personalizada. "O cliente valoriza tempo, praticidade e segurança nas decisões. A curadoria entra justamente como esse olhar especializado que conecta patrimônio, estética, funcionalidade e lifestyle de forma integrada".

Esse formato assume também um papel próximo ao de um concierge, reduzindo ruídos, antecipando necessidades e centralizando soluções que normalmente seriam contratadas de maneira fragmentada. "É uma forma de transformar patrimônio em experiência, trazendo mais coerência, sofisticação e eficiência para toda a jornada de morar", pontua.

Na avaliação da executiva, o tempo se tornou um dos maiores ativos desse público. "O cliente de alto padrão não quer mais lidar com processos fragmentados ou múltiplas preocupações operacionais. Ele busca segurança nas escolhas, direcionamento qualificado e uma jornada mais integrada. No final, o patrimônio passa a ser construído de forma autoral e intencional, traduzindo hábitos, desejos e ritmo de vida".

Outro ponto levantado por ela é o pós-projeto, ainda pouco explorado no Brasil, mas que impacta diretamente a forma como o cliente vive o espaço. "Durante anos, o mercado enxergou a entrega do imóvel como o fim da jornada. Mas é justamente ali que a experiência real de morar começa. Um patrimônio bem cuidado mantém valor, identidade e permanência. O verdadeiro luxo está na continuidade do cuidado e não apenas no momento da compra ou da entrega", reforça.

"É um público que já vivencia bons serviços, boas experiências e referências internacionais. Por isso, ele percebe detalhes, valoriza personalização e busca soluções que tragam fluidez e praticidade para o dia a dia", completa.

Entre as regiões mais procuradas, a fundadora da D’joire Life destaca os bairros planejados do Jardins, Itaim Bibi e Campo Belo, como alguns dos principais polos para quem busca empreendimentos com alto padrão construtivo, qualidade de vida e valorização consistente. "Enquanto São Paulo concentra negócios, cultura e gastronomia, esses bairros oferecem tranquilidade, privacidade e segurança, com casas mais espaçosas, áreas verdes e uma rotina mais desacelerada", conta.

"Ainda que exista um movimento natural desse público para tentar equilibrar bem-estar e conveniência, acredito que esse conjunto dos bairros Jardins, Itaim Bibi e Campo Belo traduz perfeitamente uma das maiores mudanças do alto padrão: o imóvel passou a ser uma escolha profundamente conectada ao estilo de vida, à gestão do tempo e à forma como cada pessoa deseja viver a própria rotina", conclui Pereira.

Para saber mais, basta acessar: http://djoire.com.br