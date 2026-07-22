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A NR-1 muda as regras, mas a transformação é cultural também

Nova regulamentação acelera mudanças na gestão de pessoas e impulsiona soluções voltadas à prevenção e ao desenvolvimento humano.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/07/2026 às 09h30
A NR-1 muda as regras, mas a transformação é cultural também
Foto gerada por inteligência artificial.

A atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) representa um novo momento para a gestão de pessoas no Brasil. Ao ampliar a atenção aos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, a norma reforça que saúde mental, clima organizacional e prevenção deixam de ser apenas boas práticas e passam a integrar a estratégia das empresas.

Na prática, isso significa olhar além das exigências legais. Temas como sobrecarga, assédio, comunicação, reconhecimento, liderança e organização do trabalho passam a fazer parte da gestão de segurança e saúde ocupacional de maneira mais estruturada, incentivando organizações a desenvolverem ambientes mais saudáveis e sustentáveis.

Para Marco Santana, CEO da BEM, a principal mudança provocada pela NR-1 não está apenas na legislação, mas na forma como as empresas passam a enxergar seus colaboradores.

"A NR-1 não exige apenas novos processos. Ela convida as empresas a desenvolverem uma cultura mais preventiva, em que comportamento, bem-estar e engajamento deixam de ser temas isolados e passam a fazer parte da estratégia do negócio. O maior desafio não será cumprir a norma, mas construir ambientes de trabalho mais saudáveis de forma contínua," explica Marco Santana, CEO da BEM.

Essa transformação também muda a forma como as empresas se comunicam com suas equipes. Mais do que campanhas pontuais ou treinamentos obrigatórios, a prevenção passa a depender de uma comunicação constante, capaz de gerar participação, consciência e mudança de comportamento.

Segundo Bruno Melo, CMO da BEM, a comunicação interna deixa de ter apenas o papel de transmitir informações e passa a assumir uma função estratégica na construção da cultura organizacional. Na sua avaliação, a prevenção se fortalece quando as mensagens conseguem gerar compreensão, participação e mudança de comportamento, tornando-se parte da rotina das pessoas e não apenas de ações pontuais.

Ao mesmo tempo, a tecnologia assume um papel cada vez mais estratégico nesse processo. Plataformas baseadas em inteligência artificial e análise de dados permitem acompanhar indicadores, identificar padrões de risco e apoiar ações preventivas antes que problemas se agravem, oferecendo aos gestores uma visão mais ampla sobre o ambiente organizacional.

Na avaliação de Felipe Perestrello, CTO da BEM, a tecnologia deve ampliar a capacidade de prevenção das empresas, transformando dados em informações úteis para apoiar decisões mais rápidas e assertivas. Para ele, soluções inteligentes não substituem a gestão humana, mas permitem identificar tendências, antecipar riscos e fortalecer uma atuação preventiva baseada em evidências.

Especialistas acreditam que a atualização da NR-1 deve impulsionar uma nova geração de soluções voltadas não apenas ao cumprimento da legislação, mas principalmente ao fortalecimento da cultura organizacional. Empresas que investirem em prevenção, desenvolvimento humano e uso inteligente da tecnologia tendem a construir equipes mais engajadas, resilientes e preparadas para os desafios do futuro.

Sobre a BEM

A BEM desenvolve soluções que unem tecnologia, ciência comportamental e inteligência artificial para transformar cultura organizacional em comportamento. Sua plataforma integra jornadas de engajamento, educação corporativa, gestão da NR-1 e benefícios de saúde, ajudando empresas a desenvolver equipes mais engajadas e ambientes de trabalho mais saudáveis.

Mais informações disponíveis em www.bembemestar.com.br

Assessoria de Imprensa

BEM – Bem Estar Placewww.bembemestar.com.br[email protected] sociais: @bemestar.place

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