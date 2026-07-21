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ParaskateTour 2026 reúne principais atletas do país

São Paulo sediará, nos dias 25 e 26 de julho, a terceira edição do ParaskateTour, principal campeonato brasileiro de Paraskate. O evento reunirá at...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/07/2026 às 17h27
ParaskateTour 2026 reúne principais atletas do país
© Thomaz Teixeira

São Paulo receberá, nos dias 25 e 26 de julho de 2026, a terceira edição do ParaskateTour, principal campeonato brasileiro dedicado ao Paraskate. A competição é organizada pela Associação Brasileira de Paraskateboard (ABPSK) e conta com patrocínio da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED).

O evento será realizado no skatepark do Sport Club Corinthians Paulista e reunirá até 30 atletas convidados, provenientes de diferentes regiões do país. Os competidores disputarão as modalidades Street e Bowl, distribuídas nas categorias Open, Deficiência Visual e Mirim. A proposta busca ampliar o espaço competitivo da modalidade, incentivar a inclusão e fortalecer a comunidade de Paraskate no Brasil.

Criado em 2021, o ParaskateTour surgiu para ampliar a prática competitiva do Paraskate e acompanhar seu crescimento nacional. Ao longo das edições anteriores, o campeonato consolidou-se como referência, promovendo desenvolvimento técnico, troca de experiências e maior representatividade do esporte adaptado.

Nesta edição, a categoria Open abrange atletas profissionais, amadores e iniciantes, além de incluir subcategorias feminina e mirim, permitindo a integração de perfis diversos. A divisão por categorias, introduzida pelo ParaskateTour, foi a primeira do mundo no Paraskate e contribui para a evolução técnica da prática, bem como para a construção de um caminho rumo à eventual inclusão nos Jogos Paralímpicos.

Vinícios Sardi, presidente da ABPSK e idealizador do evento, destacou a importância da competição. "O ParaskateTour nasceu para mostrar que o skate é para todos. Nosso objetivo é criar oportunidades, revelar novos atletas e fortalecer o Paraskate no Brasil".

Nos últimos anos, a ABPSK tem ampliado sua atuação junto a entidades nacionais e internacionais, favorecendo o reconhecimento do Paraskate e a participação de atletas brasileiros em competições de destaque no exterior. A realização da terceira edição em São Paulo reforça o papel da cidade como polo de desenvolvimento da modalidade na América Latina.

ParaskateTour 2026 – 3ª edição

Data: 25 e 26 de julho de 2026

Horário: A partir das 9h

Local: Skatepark do Sport Club Corinthians Paulista – São Paulo (SP)

Modalidades: Street e Bowl

Categorias: Open, Deficiência Visual e Mirim

Participação: até 30 atletas convidados de diversas regiões do Brasil

Realização: Associação Brasileira de Paraskateboard (ABPSK)

Patrocínio: Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) e da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED).

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