Balsa entre Tiradentes do Sul e Argentina opera normalmente apesar da elevação do Rio Uruguai

A travessia por balsa entre Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul, no Brasil, e El Soberbio, na Argentina, segue operando normalmente nesta quarta-feira (22), mesmo com a elevação do nível do Rio Uruguai provocada pelas chuvas que atingem a região.

De acordo com as informações mais recentes, o rio está 4,68 metros acima do nível normal, permanecendo abaixo da cota de segurança, estabelecida em 8 metros. Até o momento, não há qualquer restrição para a operação da embarcação, permitindo a travessia regular de veículos e passageiros.

As autoridades continuam acompanhando de forma permanente o comportamento do Rio Uruguai e orientam os usuários da balsa a ficarem atentos às atualizações oficiais. A recomendação ocorre porque o cenário pode sofrer alterações caso o volume de chuvas continue elevando o nível das águas.

Outra importante ligação por balsa na região também permanece em funcionamento. A travessia entre Barra do Guarita, no Rio Grande do Sul, e Itapiranga, em Santa Catarina, segue ocorrendo normalmente, sem registro de interrupções.

Os órgãos responsáveis reforçam que o monitoramento dos rios continua sendo realizado e que qualquer mudança nas condições de operação das balsas será comunicada à população.

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