Turismo em expansão impulsiona hotelaria de Foz do Iguaçu

Em 2025, de acordo com dados da Embratur e do Ministério do Turismo divulgados pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, o Paraná alcançou pela primeira vez a marca de 1 milhão de visitantes internacionais em um único ano. Grande responsável por esse desempenho, Foz do Iguaçu liderou a atração de turistas estrangeiros e reforçou sua posição como um dos principais destinos turísticos do país.

Outra publicação da administração municipal mostra que a cidade registrou, em maio de 2026, o melhor resultado já observado para o período no setor hoteleiro. Conforme levantamento da Divisão de Estatística e Estudos Turísticos (DVEET), vinculada à Secretaria Municipal de Turismo (SMTU), a taxa média de ocupação dos meios de hospedagem atingiu 71%, ultrapassando pela primeira vez o patamar de 70% no mês de maio.

Para Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, que integra a unidade Golden Park Internacional Foz do Iguaçu, os números refletem uma fase de amadurecimento do turismo local, com resultados que demonstram consistência e não apenas um pico isolado de procura.

"Passar pela primeira vez da marca dos 70% em maio mostra que o destino está conseguindo atrair visitantes fora dos períodos de alta temporada. Para quem atua na hotelaria, isso significa uma demanda mais constante, um calendário mais forte e uma cidade mais preparada para receber diferentes perfis de viajantes, tanto brasileiros quanto estrangeiros", observa.

Entre os fatores relevantes para a conquista, o diretor cita a intensificação da promoção do destino, a ampliação da conectividade aérea, a participação em eventos estratégicos e uma atuação cada vez mais integrada entre os diferentes segmentos do setor turístico.

"O aumento de 23,6% na movimentação de passageiros no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu no primeiro quadrimestre facilita a chegada de turistas e ajuda a transformar o interesse pelo destino em viagem de fato", detalha.

Promoção internacional amplia alcance do destino

Ricardo Aly reforça que Foz do Iguaçu consegue dialogar com diferentes públicos ao mesmo tempo. Segundo o executivo, a presença da cidade em eventos internacionais, como a ITB China, IMEX Frankfurt, WTM Latin America, ITB Berlin, BTL Lisboa e Routes Americas, tem sido fundamental para ampliar a visibilidade do destino em mercados estratégicos.

Para ele, essas ações aproximam Foz não apenas dos turistas, mas também de operadores de turismo, companhias aéreas e organizadores de eventos, fortalecendo oportunidades de negócios e atração de visitantes. O diretor destaca ainda que muitos turistas estrangeiros chegam ao município motivados pelas Cataratas do Iguaçu, mas acabam encontrando uma oferta turística muito mais ampla do que imaginavam.

Visitante mais exigente eleva padrão da hotelaria

Na avaliação do especialista, o perfil dos visitantes tem exercido influência direta sobre a dinâmica da hotelaria local. Segundo ele, o turista atual está cada vez mais atento à experiência completa da viagem e não busca apenas um local para se hospedar. Aspectos como localização, conforto, qualidade do atendimento, mobilidade e acesso a informações sobre o destino passaram a ter peso significativo na decisão e na satisfação dos hóspedes.

Esse comportamento, sustenta Ricardo Aly, impacta diretamente a operação dos hotéis. "Com a ocupação crescendo, os empreendimentos precisam trabalhar com mais planejamento, desde a escala das equipes até a preparação dos serviços de recepção, café da manhã, limpeza e atendimento ao hóspede estrangeiro", identifica.

Para o especialista, esse cenário representa uma oportunidade para o fortalecimento do setor. À medida que a demanda aumenta e o público se torna mais exigente, a hotelaria local é estimulada a aperfeiçoar processos, qualificar serviços e dedicar maior atenção à experiência do hóspede, contribuindo para elevar o padrão de qualidade da oferta turística da cidade.

De acordo com o executivo, o crescimento contínuo do fluxo de visitantes tem levado os hotéis de Foz do Iguaçu a adotar uma postura cada vez mais estratégica em relação ao planejamento operacional. À medida que a cidade passa a registrar elevados índices de ocupação de forma recorrente, torna-se necessário antecipar demandas, dimensionar equipes adequadamente, revisar processos internos e garantir a manutenção da qualidade dos serviços, mesmo em períodos de maior movimentação.

Outro aspecto destacado é a necessidade constante de qualificação da mão de obra. Como Foz recebe turistas de diferentes perfis e nacionalidades, fatores como atendimento personalizado, comunicação eficiente, domínio de idiomas e agilidade na prestação dos serviços ganham ainda mais relevância.

Na Nacional Inn, o diretor afirma que o principal objetivo é garantir que o aumento da demanda seja acompanhado por uma experiência positiva para o hóspede. A rede trabalha com foco em atendimento, disponibilidade, conforto, manutenção, agilidade nos processos e preparo das equipes.

Ricardo Aly ressalta ainda que o fortalecimento do turismo de eventos tem gerado novos desafios e oportunidades para a rede hoteleira. "De janeiro até agora, foram emitidos 174 alvarás para eventos na cidade, sendo 159 nacionais e 13 internacionais, com expectativa de público superior a 114 mil pessoas. Esse movimento muda a dinâmica da hotelaria, porque traz grupos, reservas corporativas e uma demanda mais concentrada em determinadas datas", acentua.

Crescimento sustentável fortalece perspectivas futuras

Na análise do profissional, Foz do Iguaçu vive um momento de consolidação, com indicadores positivos na hotelaria, na movimentação aérea, nos atrativos turísticos e no segmento de eventos.

"Na minha visão, Foz tem tudo para se manter entre os grandes destinos do Brasil e ampliar sua presença no cenário internacional. A cidade combina natureza, infraestrutura, localização estratégica e promoção turística, e essa união é o que torna o destino cada vez mais competitivo", conclui.

Para mais informações sobre hospedagens em Foz do Iguaçu, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/golden-park-internacional-foz-do-iguacu