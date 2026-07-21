Terça, 21 de Julho de 2026
16°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Conheça as diferentes culturas que moldaram São Paulo

Instituições culturais da capital paulista aproximam o público de tradições japonesas, judaicas, indígenas, africanas, alemãs e de outras comunidad...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/07/2026 às 13h15
Conheça as diferentes culturas que moldaram São Paulo
Rogério Cassimiro

Construída por sucessivas ondas migratórias ao longo dos séculos XIX e XX, as marcas das diferentes populações que participam da formação de São Paulo estão presentes em cada bairro e em cada esquina. De comunidades indígenas e afro-brasileiras aos imigrantes japoneses, italianos, portugueses, sírios, alemãs e tantas outras nacionalidades, a cidade é testemunho vivo de uma identidade formada pela diversidade, sendo possível conhecer tradições, histórias e costumes de diferentes povos dentro de um raio de poucos quilômetros, em um percurso que permite viajar por diversos países sem sair da metrópole.

Um bom lugar para começar essa viagem cultural sem sair da metrópole é pela região central e um dos principais espaços dedicados à memória da imigração no Brasil: o Museu da Imigração, instalado na antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás. O Museu convida os visitantes a compreenderem melhor os milhões de pessoas que formaram a identidade paulistana, valorizando esse encontro entre as múltiplas nacionalidades e culturas diferentes. Além de exposições de longa e curta duração, o espaço apresenta um acervo e biblioteca para pesquisas e promove atividades especiais durante o período de férias, pensadas para toda a família, que propõem reflexões sobre deslocamentos, memória e pertencimento.

Ainda na região central, o Museu Judaico de São Paulo, instalado na histórica Sinagoga Beth-El, apresenta aspectos da presença judaica ao longo de mais de cinco séculos no Brasil, abordando os processos migratórios, a história da comunidade e suas contribuições para a formação cultural paulistana. A instituição oferece exposições de longa e curta duração, assim como atividades para todos os públicos e encontros voltados ao diálogo intercultural.

Já na região da Bela Vista, a Japan House São Paulo explora diferentes aspectos da cultura japonesa contemporânea por meio de exposições, atividades educativas, encontros literários, visitas mediadas, e destaques gastronômicos por meio do restaurante e café, ampliando o diálogo entre tradição e contemporaneidade. Durante o mês de férias escolares, a instituição apresenta diferentes oficinas infantis voltadas para temas abordados nas exposições em cartaz, que destacam desde os diversos significados simbólicos da cor branca para a cultura nipônica, até os sofisticados encaixes seculares utilizados na carpintaria japonesa.

Para quem deseja ampliar esse percurso pela cultura europeia, o Goethe-Institut São Paulo, na Zona Oeste da cidade, oferece uma programação de exposições, ciclos de exibição de filmes e peças de teatro, debates e oficinas que aproximam o público da produção artística e intelectual alemã contemporânea. Atuando na conexão entre o país germânico e a América Latina, o espaço promove um intercâmbio cultural e idiomático, apresentando diferentes perspectivas sobre arte, sociedade, e pensamento contemporâneo, não apenas na capital paulista como em outros Estados brasileiros.

Próximo do instituto alemão, na região da Água Branca, outro espaço fundamental para compreender as múltiplas camadas que formam São Paulo é o Museu das Culturas Indígenas, dedicado à valorização dos povos originários e à difusão de seus conhecimentos, histórias e produções contemporâneas. Em um prédio colorido por grafismos indígenas de diferentes etnias e artistas de suas comunidades, o Museu promove encontros entre diferentes saberes e perspectivas, aproximando os visitantes das culturas indígenas para além de representações históricas, destacando também o papel contemporâneo dos povos indígenas na cultura brasileira. Além das exposições, o espaço oferece cursos voltados ao aprendizado de diferentes idiomas indígenas, oficinas de artes tradicionais, contação de histórias e exposições presenciais e virtuais.

A diversidade cultural de São Paulo também passa pelo reconhecimento das matrizes africanas que fazem parte da formação da cidade e do país. O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, localizado no Parque Ibirapuera, preserva, pesquisa e valoriza histórias, memórias e manifestações das culturas africanas e afro-brasileiras. Reunindo um acervo amplo com mais de 8 mil obras que abordam temas como arte, religiosidade, história e contribuições da população negra e africana para a construção da sociedade brasileira, a instituição é referência na valorização da cultura africana e afro-brasileira. Com exposições e atividades educativas, o espaço convida visitantes a conhecer diferentes narrativas que atravessam a história nacional.

Mais do que reunir importantes acervos, essas instituições revelam como São Paulo foi construída pelo encontro entre diferentes povos, tradições e modos de vida. Visitar esses espaços é uma oportunidade de compreender a história da cidade por diferentes perspectivas e reconhecer que sua maior riqueza esteja na convivência entre culturas que seguem transformando a capital até os dias de hoje.

Serviço:

Museu da Imigração
Onde: Rua Visconde de Parnaíba, 1316 – Mooca – São Paulo
Horário de funcionamento: terça a sábado, das 9h às 18h; domingos, das 10h às 18h
Mais informações: https://museudaimigracao.org.br/visite-o-museu

Museu Judaico de São Paulo
Onde: Rua Martinho Prado, 128 – Bela Vista – São Paulo
Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 18h
Mais informações: https://museujudaicosp.org.br/visite/

Japan House São Paulo
Onde: Avenida Paulista, 52 – Bela Vista - São Paulo
Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h
Mais informações: www.japanhousesp.com.br

Goethe-Institut São Paulo
Onde: Rua Lisboa, 974 – Pinheiros – São Paulo
Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 9h às 18h
Mais informações: https://www.goethe.de/ins/br/pt/sta/sap.html

Museu das Culturas Indígenas
Onde: Rua Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca – São Paulo
Horário de funcionamento: terça a domingo, das 9h às 18h
Mais informações: https://museudasculturasindigenas.org.br/

Museu Afro Brasil Emanoel Araujo
Onde: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº – Parque Ibirapuera – Portão 10 – São Paulo
Horário de funcionamento: terça a domingo, das 10h às 17h
Mais informações: https://museuafrobrasil.org.br/planeje-sua-visita/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação D'joire
Entretenimento Há 17 horas

Curadoria e lifestyle redefinem mercado imobiliário de luxo

Segundo Débora Pereira, da D’joire Life, valores pessoais e rotina transformaram a lógica do morar no alto padrão em uma narrativa patrimonial estr...

 Imagem: Whisk AI
Entretenimento Há 21 horas

A taça da Copa do Mundo da FIFA é feita de ouro?

Informações técnicas e históricas mostram como é produzida a taça da Copa do Mundo FIFA™ e quais materiais compõem o troféu.

 Divulgação Liga de Esportes Radicais
Entretenimento Há 1 dia

São Paulo recebe evento gratuito Férias Radicais

Entre 20 de julho e 5 de agosto de 2026, o Centro de Esportes Radicais, no Bom Retiro, sedia a segunda edição do Férias Radicais, evento gratuito p...

 Divulgação Mario Nogueira/itacare.com.br
Entretenimento Há 4 dias

Bahia coloca duas praias entre as 100 melhores do mundo

Praia da Engenhoca, em Itacaré, e Taipu de Fora, na Península de Maraú, integram levantamento internacional divulgado no Dia Mundial dos Oceanos; p...

 Imagem do Magnific/DC Studio
Entretenimento Há 4 dias

Poços de Caldas: Nacional Inn otimiza recepção de grupos

Unidade da rede de hotéis atua com planejamento de ocupação, organização de fluxo interno e políticas específicas para agências. Ricardo Aly, diret...

Tenente Portela, RS
23°
Chuva
Mín. 16° Máx. 25°
24° Sensação
3.6 km/h Vento
85% Umidade
100% (17.21mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
18° 14°
Quinta
18° 11°
Sexta
16° 12°
Sábado
21° 14°
Domingo
21° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 31 segundos

EMEET lança webcam 4K flagship C960 Ultra no Brasil
Senado Federal Há 35 segundos

Sancionada lei que cria estratégia para fortalecer produção de medicamentos
Câmara Há 38 segundos

Lei cria a Estratégia Nacional do Complexo Econômico-Industrial da Saúde
Câmara Há 40 segundos

Projeto abre crédito orçamentário de R$ 2,3 milhões para órgãos do Poder Judiciário
Câmara Há 40 minutos

Projeto cria compensação pelo uso de recursos hídricos da União

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,43%
Euro
R$ 5,78 -0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 356,029,82 +1,51%
Ibovespa
173,265,17 pts -0.06%
Mega-Sena
Concurso 3033 (19/07/26)
18
21
23
43
55
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7070 (20/07/26)
15
31
36
64
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3740 (20/07/26)
01
02
05
06
08
09
11
12
13
15
16
17
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias