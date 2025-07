Guia oferece dicas de viagens para Santa Catarina no inverno

Santa Catarina oferece diversas atrações culturais, gastronômicas e de lazer e vem se firmando como um dos destinos turísticos brasileiros mais procurados do país, encantando cada vez mais turistas de todo o Brasil e também estrangeiros, o que se comprova por dados divulgados pelo IBGE, pelo Ministério do Turismo e pela Embratur, dentre outras plataformas.

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada em 10/04/2025, de fevereiro de 2024 a fevereiro de 2025, Santa Catarina registrou o maior crescimento do setor turístico do país, uma alta de 13,7% frente aos 12 meses anteriores.



Segundo dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) obtidos junto à Polícia Federal e ao Ministério do Turismo, o estado registrou no primeiro semestre deste ano um crescimento de 66,8% em relação ao mesmo período do ano anterior, obtendo o recorde de 526.703, que vieram de diversos países conhecer os encantos de Santa Catarina.



Turismo de inverno cresce em Santa Catarina



Publicações indicam que este inverno será movimentado para o setor de turismo em Santa Catarina. Segundo dados da ForwardKeys, via plataforma Amadeus, divulgados pelo Governo do Estado, durante o lançamento da Campanha Estação Inverno: o interesse por viagens ao estado é intenso, sendo que já foram registradas mais de 3 milhões de buscas, sendo 564.324 de turistas internacionais e 2.466.245 de visitantes nacionais.

Conforme levantamentos recentes da Embratur, em junho, início da temporada de inverno, os destinos catarinenses receberam 51,52% mais turistas do que no mesmo mês de 2024, o que deixa claro que o estado tem atraído turistas não apenas no verão, mas que também tem bastante a oferecer na estação mais fria do ano.



De acordo com declaração do coordenador de Relações Estratégicas da Embratur, Luciano Boico, para o portal Conecta SC, os números comprovam o fortalecimento crescente do setor turístico catarinense: “Os dados refletem o sucesso das ações integradas de promoção turística e da qualificação da oferta em Santa Catarina. O estado tem demonstrado capacidade de atrair visitantes nacionais e internacionais de forma consistente, inclusive durante a temporada de inverno, o que evidencia a maturidade do destino e sua diversificação turística”.



Conecta SC oferece guia para quem quer visitar Santa Catarina no inverno

Diante de tanto interesse e do potencial turístico apresentado pelo estado, o portal Conecta SC publicou um Guia de Turismo para quem quer viajar para Santa Catarina no inverno, com uma seleção das cidades que mais se destacam nesta época do ano.



O guia propõe roteiros que fogem do óbvio e revelam a riqueza de experiências disponíveis no território catarinense, especialmente no inverno. Entre os destaques estão Urubici, na Serra Catarinense, eleita a cidade mais acolhedora do Brasil, e Pomerode, que foi considerada o Melhor Destino do Brasil pelo site Melhores Destinos em 2023, destacando-se pelo custo-benefício, atrações e gastronomia.

Balneário Camboriú também marca presença com atrações como a Roda Gigante, o Parque Aventura Jurássica, o Oceanic Aquarium e o Space Adventure, atração que possui o maior acervo da NASA fora dos Estados Unidos. Outro destaque é o Parque Beto Carrero World, localizado em Penha, considerado o melhor parque temático do Brasil, segundo o Prêmio Melhores Destinos 2024/2025, ele oferece brinquedos radicais, espetáculos ao vivo e áreas temáticas para quem viaja em família.

Florianópolis, conhecida como um dos principais destinos turísticos brasileiros no verão, oferece também experiências diversas durante o inverno, principalmente no setor de eventos, tendo sido considerada a Melhor Cidade para Eventos de Grande Porte no Brasil em 2024. Em agosto, a capital de Santa Catarina sedia o Startup Summit 2025, que deve receber mais de 10 mil participantes de todo o Brasil. Joinville também se destaca no setor de eventos ao se tornar palco durante o inverno do maior festival de dança do mundo, despontando como um destino em alta na temporada, conforme dados da plataforma Airbnb.



Imbituba e Praia do Rosa são destinos possíveis para quem busca natureza e sossego — e, com sorte, o avistamento de baleias-francas. Já para quem prefere relaxar em águas quentinhas, as estâncias termais de Águas Mornas e Piratuba são opções disponíveis. E para os amantes do ecoturismo, Praia Grande se destaca com experiências como passeios a cavalo, trilhas guiadas em meio a cânions e voos de balão.

Diante do potencial turístico do território catarinense, o conteúdo disponibilizado pelo portal Conecta SC oferece um leque de opções para quem deseja viajar para Santa Catarina no inverno.