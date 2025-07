Seleção U-12 feminina de beisebol embarca para Mundial no Japão

De 25 a 28 de julho, o Brasil terá um time feminino de beisebol no 43º Boys Nankyu Baseball World Championship, que acontecerá em Edogawa, Tóquio. Além da equipe feminina do Japão que é anfitriã do torneio, a Seleção do Brasil é a única equipe feminina convidada. O torneio, que é um dos mais tradicionais do beisebol infantojuvenil mundial, é realizado há 43 anos e vai receber uma equipe feminina internacional pela primeira vez. A Yakult do Brasil é uma das patrocinadoras da Seleção Brasileira Feminina U-12 (Sub-12), que embarcará para o Japão no dia 16 de julho.

A equipe é composta de 16 atletas com idades entre 10 e 12 anos, de times de São Paulo e do Paraná. As atletas disputarão os jogos com meninos da mesma idade, inclusive com a Seleção Brasileira Masculina e com times de países onde o beisebol é tradicional e muito disputado como Japão, Estados Unidos e Austrália.

De acordo com a chefe da delegação feminina, Silvia Shinobu Saito (Anhanguera Nikkei Clube), além da importância e do prestígio de representar o Brasil em um campeonato mundial desse esporte, o fato de ser a primeira Seleção Brasileira Feminina é um marco histórico para o beisebol no país. “O beisebol é um esporte cujos praticantes e atletas são predominantemente masculinos, mas estamos ganhando cada vez mais espaço para as mulheres nos times”, comemora.

Para a dirigente, com a divulgação da criação de uma nova liga profissional de beisebol feminino nos Estados Unidos, cuja temporada inaugural está prevista para o verão de 2026 – Women's Pro Baseball League (WPBL) –, deverá começar a ter ainda mais incentivo para novas meninas iniciarem nesse esporte no Brasil e no mundo. “A participação no campeonato representa uma oportunidade única de intercâmbio esportivo e cultural aos atletas, além de um importante passo na formação esportiva e pessoal”, acentua.

Para finalizar os treinamentos antes do embarque para o Japão, a Seleção Brasileira Feminina de Beisebol utilizou as dependências do Centro de Treinamento/Academia de Beisebol Yakult, localizado em Ibiúna (interior de São Paulo). “Além de a Yakult patrocinar a Seleção Feminina U-12, colocamos o CT/Academia à disposição da Comissão Técnica para que as meninas estejam preparadas para enfrentar este novo desafio”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

Convocação

Os atletas das seleções feminina e masculina foram convocados em abril pela Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol (CBBS), a partir do acompanhamento técnico e do desempenho apresentado ao longo das atividades desenvolvidas em seus respectivos clubes e torneios nacionais. “A CBBS deseja sucesso às duas seleções e reforça o compromisso com o desenvolvimento do beisebol brasileiro, promovendo oportunidades e experiências aos jovens talentos”, ressalta o presidente da CBBS, Thiago Caldeira.

O torneio conta com a participação de diversos times de vários países como Japão, Brasil, Austrália, Estados Unidos, China, Coreia e Singapura. As atletas da Seleção Brasileira de Beisebol pertencem aos seguintes clubes: Legends Kids Rolândia, Anhanguera Nikkei Clube, Atibaia, Grêmio Assistencial e Cultural (GECEBS), Nikkei Curitiba, Central Glória, Indaiatuba, Tozan e ACAE Presidente Prudente. “Desejamos que essa experiência internacional propicie um excelente aprendizado a todos os atletas brasileiros, para que voltem aos seus clubes com mais experiência e com novas histórias de vida”, finaliza o presidente da Yakult do Brasil.

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 38 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.