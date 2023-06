Operação apreende armas na Terra Indígena do Guarita

A Polícia Civil, com o apoio tático e operacional da Brigada Militar, realizou uma operação na manhã desta sexta-feira, cumprindo 14 mandados de busca e apreensão emitidos pelo Juízo da Comarca de Coronel Bicaco (RS). Cerca de 100 policiais civis e militares foram empregados na ação, que teve como foco principal a Terra Indígena do Guarita, localizada em Redentora (RS).

Segundo o delegado Vilmar Alaídes Schaefer, responsável pela operação, o objetivo das buscas foi encontrar armas, munições e elementos de prova relacionados a investigações concentradas na elucidação de três crimes de tentativa de homicídio dolosos ocorridos no interior da Reserva Indígena, envolvendo confrontos entre indígenas. Além de esclarecer os fatos criminosos, a operação visou neutralizar o recrudescimento de eventos graves semelhantes que ocorreram algum tempo atrás, incluindo três homicídios consumados, cujos autores já se encontram presos preventivamente.

Até o momento, não foram identificadas conexões suficientes com a disputa pelo cacicado, mas a ação policial também teve como objetivo eliminar e inibir ações que possam desestabilizar a paz e a segurança interna do povo indígena. Vale ressaltar que não houve a prisão de suspeitos durante a operação atual, mas o resultado das buscas e o material investigativo coletado desencadearão representações judiciais com o intuito de avançar nas investigações.

Durante a operação, foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo dois revólveres e duas espingardas, além de munições. Além disso, um indivíduo foragido da Justiça também foi preso durante a ação policial.

