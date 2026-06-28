Estado amplia acesso à hemodiálise com recursos do Avançar Mais na Saúde e com a entrega de 158 equipamentos 14 municípios do RS

Recursos possibilitaram descentralizar os centros de hemodiálise ao levar o serviço e equipamentos modernos para o interior -Foto: Santa Casa de Santa Vitória do Palmar

Até setembro de 2025, a rotina da aposentada Lisete Souza, 48 anos, moradora de Santa Vitória do Palmar, envolvia deslocamentos frequentes e exaustivos. Paciente de hemodiálise, ela necessitava ir três vezes por semana a Rio Grande para realizar o tratamento, numa viagem de 500 quilômetros, ida e volta.

Contudo, o investimento de R$ 1 milhão, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde , do governo do Estado, mudou essa realidade. Com a inauguração do setor de hemodiálise da Santa Casa de Santa Vitória do Palmar, ela passou a fazer o tratamento perto de onde reside.

“As viagens eram longas e cansativas. Muitas vezes saía de casa ainda de madrugada e retornava apenas no final do dia, já bastante debilitada pela sessão de hemodiálise e pelo tempo na estrada. Além do desgaste físico, havia também o sofrimento emocional de ficar tanto tempo longe da família”, conta Lisete.

Lisete afirma que a oferta da hemodiálise no município transformou a rotina e ampliou o tempo dedicado à família e à recuperação -Foto: Santa Casa de Santa Vitória do Palmar

Ela relata que, com a implantação do serviço de hemodiálise à cidade, sua rotina mudou completamente. “Hoje consigo realizar o tratamento perto de casa. Tenho mais tempo para descansar, conviver com minha família e cuidar da minha saúde”, destaca.

Descentralização reduz deslocamentos de pacientes

Ao todo, os 21 pacientes que são atendidos atualmente na hemodiálise da Santa Casa são apenas um exemplo de como o Avançar Mais na Saúde vem qualificando os serviços desse tipo. Desde o início do programa, em 2021, 158 máquinas de hemodiálise foram entregues no Rio Grande do Sul, com um investimento estadual de R$ 31,7 milhões em menos de cinco anos.

“Estamos falando de um investimento que salva tempo de vida das pessoas. Ao descentralizar os serviços e levar equipamentos de qualidade para 14 municípios, conseguimos reduzir deslocamentos e garantir mais dignidade ao tratamento de centenas de pacientes que dependem do SUS”, destaca a secretária da Saúde, Lisiane Fagundes.

Santa Vitória do Palmar está entre os municípios contemplados com novas unidades de hemodiálise -Foto: Santa Casa de Santa Vitória do Palmar

Os investimentos possibilitaram descentralizar os centros de hemodiálise. Ao levar o serviço e equipamentos modernos de tratamento para o interior, foi possível evitar que pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) continuassem dependendo de longas viagens para realizar o tratamento, gerando menos desgaste e mais segurança para eles.

Investimentos qualificam serviços em diferentes regiões

Também por meio do Avançar Mais na Saúde, o Estado investiu em poltronas de hemodiálise, na adequação de espaços de serviços existentes e destinou R$ 10,5 milhões à abertura de seis novas unidades.

“Esse esforço faz parte de uma política mais ampla: o Avançar Mais na Saúde já destinou recursos expressivos para diferentes áreas, superando R$ 30 milhões só em hemodiálise e avançando também em urgência e emergência, blocos cirúrgicos e diagnóstico por imagem, entre outros. É um conjunto de investimentos que fortalece toda a rede hospitalar e amplia o acesso da população a serviços especializados em todas as regiões do Estado”, afirma Lisiane.

Outros dois bons exemplos estão nas regiões Metropolitana e Noroeste do Rio GRande do Sul. Em São Jerônimo, o governo estadual repassou 1,9 milhão ao Hospital Regional São Jerônimo para financiar a adequação do espaço para o serviço, além da compra de 15 máquinas e cinco poltronas de hemodiálise. Em Três Passos, por sua vez, foram investidos R$ 925 mil na aquisição e na instalação de equipamentos para a Associação do Hospital de Caridade de Três Passos.