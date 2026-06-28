Jogo da seleção brasileira altera horário de entrega dos cartões do Devolve ICMS na segunda (29)

As entregas do Cartão Cidadão serão suspensas no turno da tarde na segunda-feira (29/6) em razão da partida da seleção brasileira contra o Japão na Copa do Mundo, pela rodada dos 16 avos de final. Os beneficiários devem ficar atentos aos horários de funcionamento das unidades.

Em Porto Alegre, única cidade onde a entrega é feita no Tudo Fácil, os cartões poderão ser retirados entre 8h30 e 13h. O serviço é prestado no terceiro andar do Pop Center (Av. Júlio de Castilhos, 235, no Centro Histórico).

Nas demais cidades do Rio Grande do Sul, a entrega ocorrerá em agências do Banrisul entre 9h e 12h.

O serviço será retomado normalmente na terça-feira (30/6).

O Cartão Cidadão é usado para os pagamentos do Devolve ICMS, além do Todo Jovem na Escola, Pé no Futuro, Professor do Amanhã, Família Gaúcha, Operação Terra Forte e RS Qualificação Recomeçar. Para fazer a retirada, os titulares devem apresentar documento com foto e número do CPF.

Atendimento telefônico

A central de atendimento, que opera no telefone 0800-541-2323, seguirá funcionando normalmente entre 8h e 20h. O call center atende a demandas da Receita Estadual e dos programas pagos via Cartão Cidadão.