BM prende homem por tráfico de drogas em Tenente Portela

Prisão do indivíduo e apreensão dos materiais foi efetuada na noite de sexta-feira (26/6) (Foto: Divulgação | 7º BPM)

Na noite de sexta-feira (26/6), a guarnição da Brigada Militar (BM) de Tenente Portela prendeu um indivíduo por tráfico de drogas. Com ele, foram encontradas seis porções de maconha (total de 32,5 gramas), 19 cigarros eletrônicos, quatro dichavadores, um estojo, papel seda, recipiente plástico e um smartphone.

Segundo a BM, o preso foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil e, após os trâmites legais, recolhido ao sistema prisional.

A ocorrência foi registrada no âmbito da Operação Cerco Fechado.

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