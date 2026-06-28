Armas de fogo e munições são apreendidas em Inhacorá

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, na manhã de sábado (27/6), foram localizadas uma espingarda e dez munições intactas calibre 12; um rifle e 213 munições intactas calibre 22; e uma pistola com 35 munições intactas calibre 9mm.
A ação desencadeada em Inhacorá foi coordenada pela Polícia Civil e teve o apoio da Brigada Militar. Ninguém foi preso.
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