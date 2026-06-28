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Câmara de Tenente Portela entrega Títulos de Cidadão Honorário a dois pastores

Sessão Especial realizada na última sexta-feira reconheceu os relevantes serviços prestados por Anildo dos Santos Vorma e José Cezar Machado à comunidade portelense

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
28/06/2026 às 12h55
Câmara de Tenente Portela entrega Títulos de Cidadão Honorário a dois pastores
(Foto: Divulgação Municipal de Tenente Portela)

A Câmara Municipal de Vereadores de Tenente Portela realizou, na última sexta-feira, uma Sessão Especial para a entrega do Título de Cidadão Honorário do Município aos pastores Anildo dos Santos Vorma e José Cezar Machado. A solenidade reuniu vereadores, autoridades, familiares, convidados e membros da comunidade em um momento marcado por reconhecimento e gratidão.

A homenagem foi concedida em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelos dois pastores ao município de Tenente Portela. Ao longo dos anos, ambos construíram uma trajetória de dedicação, compromisso e contribuição ao desenvolvimento humano e social da comunidade, motivo pelo qual receberam a honraria concedida pelo Poder Legislativo.

Durante a sessão, os vereadores fizeram pronunciamentos destacando a importância da atuação dos homenageados e ressaltaram o legado deixado por cada um em diferentes áreas de atuação junto à população portelense. Os pastores Anildo dos Santos Vorma e José Cezar Machado também utilizaram a tribuna para agradecer o reconhecimento recebido, compartilhando palavras de gratidão e emoção pela homenagem.


Anildo dos Santos Vorma. (Foto: Divulgação Câmara Municipal de Tenente Portela)


José Cezar machado. (Foto: Divulgação Câmara Municipal de Tenente Portela)

 

Ao final da cerimônia, a Câmara de Vereadores agradeceu a presença de todos que prestigiaram a Sessão Especial, destacando que a participação da comunidade tornou o momento ainda mais significativo. O Legislativo também reafirmou seu reconhecimento aos homenageados e a todos que contribuíram para a realização da solenidade.

 

 

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