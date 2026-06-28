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Confira os resultados dos jogos de sábado (27) na Copa

Messi tornou-se o primeiro jogador a marcar gols em 7 jogos seguidos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/06/2026 às 12h35

A fase de grupos da Copa do Mundo 2026 foi encerrada neste sábado (27), com partidas decisivas pelos grupos J, K e L.

>> Confira os resultados dos jogos:

Inglaterra 2 x 0 Panamá (Grupo L)

A Inglaterra bateu o Panamá por 2 a 0 , com gols de Jude Belligham e Harry Kane no segundo tempo do terceiro e último jogo da fase de grupos no no MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos). Os Três Leões – apelido da seleção britânica - se classificaram à segunda fase (mata-mata) do Mundial na liderança do Grupo L com sete pontos. O Panamá deu adeus ao Mundial.

Croácia 2 x 1 Gana (Grupo L)

A Croácia abriu o placar com um chute rasteiro, de fora da área, do meio-campista Metar Sucic. Na segunda etapa, Gana chegou a empatar aos 28 minutos, com gol do zagueiro Luchassen. Antes do fim, Vlasic aproveitou escanteio cobrado por Modric para marcar de cabeça o gol da vitória e da classificação da Croácia, em segundo lugar da chave, com seis pontos. Com quatro pontos, Gana também avançou à segunda fase, em terceiro lugar do Grupo L, ao somar quatro pontos.

Colômbia 0 x 0 Portugal (Grupo K)

Colômbia e Portugal avançaram em primeiro e segundo lugares na chave. As equipes travaram um embate acirrado durante os 90 minutos, em duelo disputado em Miami, que terminou empatado sem gols. Líder da chave, com sete pontos, a Colômbia enfrentará Gana no mata-mata. Já Portugal, vice-líder com cinco pontos, medirá forças contra a Croácia.

RD Congo 3 x 1 Uzbequistão (Grupo K)

Estreante em Copas do Mundo, a República Democrática do Congo arrancou a classificação à segunda fase da Copa do Mundo na noite deste sábado (27) com vitória de virada emocionante sobre o Uzbequistão, por 3 a 1, em Atlanta (Estados Unidos), pelo Grupo K. Atrás no placar durante todo o primeiro tempo – Shomurodoy marcou aos nove minutos para os uzbeques -, a seleção congolesa arrematou a vaga no mata-mata com dois gols de Wissa (ao 22 minutos e aos 45) e Mayele, aos 32 da etapa final.

Argélia 3 x 3 Áustria (Grupo J)

Áustria e Argélia foram as duas últimas seleções a se classificarem para o mata-mata da Copa do Mundo, após empatarem em 3 x 3 em Kansas City no sábado, em um resultado que eliminou o Irã do torneio.

Jordânia 3 x 1 Argentina (Grupo J)

A Argentina venceu a Jordânia por 3 a 1. Lionel Messi tornou-se o primeiro jogador a marcar gols em sete partidas consecutivas. A Argentina enfrentará Cabo Verde em Miami na sexta-feira, após ter vencido todas as partidas da fase de grupos.

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