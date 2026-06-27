Operação Cerco Fechado é desencadeada pela Brigada Militar em Tenente Portela

A Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar, desencadeou na noite desta sexta-feira (26/06) a Operação Cerco Fechado no município de Tenente Portela. A ação teve como objetivo intensificar o policiamento ostensivo e preventivo, promovendo maior sensação de segurança à comunidade e atuando diretamente na prevenção e repressão à criminalidade, especialmente aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI).

Com base em análises criminais e informações de inteligência, o efetivo concentrou esforços na área central da cidade, nas principais vias de acesso ao município e em locais considerados estratégicos. Durante a operação, foram realizadas barreiras policiais, fiscalizações de trânsito e abordagens qualificadas em bares, casas noturnas e demais estabelecimentos comerciais.

Ao longo da ação, 57 pessoas foram identificadas e fiscalizadas, além da abordagem de 21 veículos e da fiscalização de 06 estabelecimentos comerciais, demonstrando a forte presença policial e a intensificação das ações de prevenção.

Como resultado da operação, os policiais militares efetuaram a prisão em flagrante de um homem de 25 anos, investigado pelo crime de tráfico de entorpecentes e crime contra a saúde pública. Também foram apreendidas porções de substância com características análogas à maconha, já fracionadas e prontas para comercialização, além de 19 cigarros eletrônicos, cuja comercialização é proibida em território nacional.

A Brigada Militar destaca que operações dessa natureza são fundamentais para combater o tráfico de drogas, retirar produtos ilícitos de circulação, ampliar a fiscalização e fortalecer a sensação de segurança da população, reafirmando seu compromisso com a preservação da ordem pública e a proteção da comunidade.

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