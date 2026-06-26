Operação Cerco Fechado mobiliza forte aparato policial no centro de Tenente Portela

Uma grande ofensiva da Brigada Militar movimentou o centro de Tenente Portela no início da noite desta sexta-feira (26).

Trata-se da Operação Cerco Fechado, uma ação de policiamento ostensivo e repressivo que está sendo realizada em todo o Estado e que, no município, conta com o apoio estratégico do comando do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) e de equipes da Força Tática.

A mobilização chamou a atenção de moradores e comerciantes da área central. Ao todo, cerca de 16 policiais militares, divididos em seis viaturas, foram mobilizados para cercar pontos estratégicos e realizar fiscalizações e revistas pessoais detalhadas em diversos estabelecimentos comerciais da cidade.

Foco no combate a crimes violentos

A operação na região é uma resposta direta aos índices de criminalidade, deflagrada em decorrência do homicídio registrado no último final de semana no município. A ação integra a estratégia de combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), buscando restabelecer a ordem e a sensação de segurança na comunidade através da presença maciça das forças de segurança.

O foco principal das equipes é a prevenção primária: localizar armas, drogas e identificar indivíduos com o intuito de capturar foragidos ou pessoas com pendências junto ao Poder Judiciário.

Primeiros resultados

Como as ações ainda estão em andamento, o balanço final da ofensiva ainda não foi consolidado pelo comando da corporação. No entanto, as autoridades confirmaram que as primeiras abordagens já resultaram em uma detenção por entorpecentes.

O número total de pessoas abordadas e veículos fiscalizados será divulgado em um relatório oficial assim que a operação for concluída. O espaço segue aberto para a atualização dos dados por parte da Brigada Militar.