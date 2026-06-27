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Ação conjunta resulta na apreensão de droga, munições e pistola em Crissiumal

Um indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
27/06/2026 às 11h28
Ação conjunta resulta na apreensão de droga, munições e pistola em Crissiumal
Droga, arma de fogo e munições apreendidas no âmbito da Operação Cerco Fechado (Foto: Divulgação | 7º BPM)

Agentes da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) apreenderam 9,2 quilos de maconha; uma pistola; um carregador; 254 munições de calibre .45; nove munições calibre 12; 2.350 munições calibre 9 mm e seis munições calibre 32.

A ação conjunta – desencadeada na tarde de sexta-feira (26/6), em Crissiumal – culminou também na apreensão de um veículo, dinheiro e um aparelho celular.

Um indivíduo foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos formais. A ofensiva ocorreu no contexto da Operação Cerco Fechado.

 

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