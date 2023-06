Polícia Civil apreende grande quantidade de produtos estrangeiros sem desembaraço aduaneiro

A Polícia Civil realizou mais uma ação no âmbito da Operação Hórus em conjunto com a equipe da Força Tática do 7º BPM e o 6° BPChoque, resultando na apreensão de uma grande quantidade de produtos de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro. A operação ocorreu nesta quarta-feira (28).

Após atividades de inteligência e monitoramento, os policiais abordaram um veículo GM Onix na BR-468, em Tiradentes do Sul. Durante a revista, foram encontradas várias caixas de vinho de origem argentina e produtos de higiene pessoal dentro do veículo.

O veículo e as mercadorias foram apreendidos e encaminhados para o 7º BPM, onde ficarão à disposição da Receita Federal.

