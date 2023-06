Polícia Militar apreende veículo com agrotóxicos ilegais em Tuparendi

No sábado, 24 de junho, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira (BPAF) realizaram uma abordagem a um veículo suspeito na localidade de Barracão, no interior de Tuparendi. Durante a ação, foi constatado que o veículo estava transportando uma carga de agrotóxicos ilegais.

Após a descoberta, um homem foi preso em flagrante pelos policiais militares e encaminhado à Polícia Federal para os procedimentos legais. Tanto o veículo utilizado no transporte dos agrotóxicos quanto os produtos em questão foram apreendidos pelas autoridades.

Essa ação evidencia o comprometimento das forças de segurança na repressão ao comércio ilegal de agrotóxicos, os quais representam um risco para a saúde humana e para o meio ambiente. A Polícia Federal dará continuidade às investigações para apurar a origem dos agrotóxicos e identificar outros possíveis envolvidos nessa prática ilícita.

