Polícia Civil prende homem durante Operação HÓRUS em Três Passos

Neste sábado, 26 de junho de 2023, a Polícia Civil, em uma ação conjunta com a Força Tática e o Setor de Inteligência do 7º Batalhão da Polícia Militar, realizou a prisão de um homem. A operação ocorreu na localidade de Linha Feijão Miúdo, em Três Passos.

A prisão foi realizada em cumprimento a um Mandado de Prisão expedido pela Comarca de Chapada do Guimarães, no estado de Mato Grosso. Durante as diligências, os policiais também apreenderam uma espingarda calibre 20 e um veículo Toyota Corolla Cross, que estava em posse do indivíduo e constava como veículo furtado.

Após as formalidades legais, o preso foi encaminhado ao sistema penitenciário para cumprir a ordem judicial. A ação faz parte da Operação HÓRUS, que visa combater crimes e garantir a segurança da população. As investigações continuarão para apurar mais detalhes sobre as atividades criminosas do indivíduo e possíveis conexões com outros delitos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.