Operação conjunta resulta na prisão de suspeito de crimes sexuais em Santo Ângelo

Uma operação realizada na manhã desta segunda-feira, 26, por agentes da Delegacia de Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPPGV) de Santo Ângelo, com o apoio da Delegacia de Polícia de São Miguel das Missões, teve como resultado o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

Coordenada pela Delegada de Polícia Luciana Cunha da Silva, a ação tinha como alvo um homem de 30 anos, cuja prisão foi decretada pelo Poder Judiciário a partir de uma representação da autoridade policial. Além da prisão, foram realizados mandados de busca e apreensão na residência do suspeito, onde foram encontradas mais evidências de crimes graves. Durante a busca, os agentes localizaram e apreenderam uma arma de fogo irregular, que será investigada em relação à sua origem e possível envolvimento em outras atividades criminosas.

O indivíduo preso é investigado por estupro de vulnerável, envolvendo um menor de idade, bem como por produção e armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. As autoridades estão empenhadas em esclarecer todos os fatos relacionados a esses crimes e garantir a proteção das vítimas envolvidas. Após as formalidades legais, o suspeito foi encaminhado ao Presídio Regional de Santo Ângelo, onde permanecerá à disposição da Justiça.

