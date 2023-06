Polícia prende homem em flagrante por tráfico de drogas e apreende mais de 34 kg de maconha em Tiradentes do Sul

Na última sexta-feira (23/06), as forças policiais, incluindo policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) e do 6° Batalhão de Choque (6°BPChq), juntamente com agentes da Polícia Civil, realizaram uma operação no âmbito da Operação Hórus e prenderam um indivíduo por tráfico de drogas. A ação ocorreu na BR 468, em Tiradentes do Sul.

Após a abordagem e revista veicular em um carro modelo GM/Onix, foram encontrados 60 pacotes de flor de maconha (conhecida como "camarão"), totalizando 34,200 kg da substância ilícita.

Diante dos fatos, a droga e dois smartphones foram apreendidos, e um homem de 31 anos de idade foi preso em flagrante por envolvimento no crime de tráfico de drogas.

Estima-se que o valor total da droga apreendida seja superior a R$ 3.472.000,00, representando um significativo prejuízo para o mundo do crime. As autoridades responsáveis estão conduzindo as investigações para identificar possíveis conexões e desmantelar possíveis redes de tráfico na região.

