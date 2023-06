Brigada Militar apreende grande quantidade drogas após informações do 7º BPM

Brigada Militar apreendeu aproximadamente 1,2 tonelada de maconha na noite desta sexta-feira em Lajeado, no Vale do Taquari. A carga foi descoberta pela Força Tática do 22º Batalhão da Polícia Militar em um pavilhão abandonado no bairro Morro 25.

A Polícia Militar recebeu informações de colegas do 7º Batalhão de Três Passos sobre um possível depósito de drogas em Lajeado. O local foi relatado para ser uma fábrica abandonada.

Com base nas informações prestadas, a Força Tática do 22º Batalhão da Polícia Militar localizou um curtume vazio. Ao chegarem, os policiais observaram dois indivíduos saindo correndo de dentro do prédio em direção a uma mata próxima. Apesar de extensas buscas, os suspeitos não foram encontrados.

Dentro do pavilhão abandonado, um total de 67 fardos selados e um fardo aberto de maconha foram descobertos em uma sala. A droga apreendida foi entregue à Polícia Civil de Lajeado para maiores investigações.

