Brigada Militar apreende bebidas alcoólicas de origem estrangeira em Três Passos

Durante uma operação conjunta realizada ontem (22/06), equipes da Brigada Militar apreenderam uma grande quantidade de bebidas alcoólicas de origem estrangeira na cidade de Três Passos, localizada na região noroeste do Rio Grande do Sul.

Os policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) e do 6° Batalhão de Choque (6°BPChoq) estavam realizando ações da Operação Hórus, que visa combater o contrabando e o tráfico de drogas na região de fronteira. Durante a abordagem de rotina a um veículo Fiat Toro, que havia retornado da área de fronteira com a Argentina, foram encontradas diversas garrafas de vinhos, outras bebidas alcoólicas e frascos de azeite de oliva de origem estrangeira, todos sem desembaraço aduaneiro.

Após a constatação dos produtos ilegais, a mercadoria, o veículo e três smartphones foram apreendidos e colocados à disposição da Receita Federal. O valor total das apreensões ultrapassa os R$ 215.000,00, representando um significativo prejuízo para o crime organizado.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.