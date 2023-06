Suspeito de roubo é preso em Planalto após cumprimento de mandado de busca e apreensão

Planalto, 20 de junho de 2023 - Na tarde de segunda-feira, 19, a Brigada Militar em conjunto com a Polícia Civil realizou o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no município de Planalto.

Durante a ação, um homem de 50 anos de idade foi preso sob suspeita de envolvimento em um roubo ocorrido na cidade durante a madrugada. Na residência, os policiais encontraram um revólver calibre 38 municiado com 6 munições intactas.

O material apreendido e o suspeito foram conduzidos até a Delegacia de Polícia local para o registro da ocorrência. As autoridades competentes darão continuidade às investigações para esclarecer os fatos e tomar as medidas cabíveis conforme a lei.

A ação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil demonstra o compromisso das forças de segurança em combater a criminalidade e garantir a tranquilidade e a segurança da população. O cumprimento do mandado de busca e apreensão resultou na prisão do suspeito e na apreensão da arma de fogo, contribuindo para a manutenção da ordem e da paz na comunidade.

