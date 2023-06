Brigada Militar apreende cigarros contrabandeados em Humaitá

Na manhã deste domingo (18/06), durante ações da Operação Hórus em Humaitá, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) realizaram uma significativa apreensão de cigarros de origem estrangeira. Ao todo, foram confiscados 1250 pacotes de cigarros contrabandeados.

Durante a operação, o motorista responsável pelo transporte ilegal abandonou o veículo e empreendeu fuga em direção a uma mata próxima, não sendo mais localizado pelas autoridades. A Brigada Militar intensificou os esforços para capturá-lo, porém, até o momento, o suspeito permanece em fuga.

Em virtude da apreensão, tanto o material contrabandeado quanto o veículo utilizado no transporte foram apreendidos e ficarão à disposição da Receita Federal, que dará continuidade às investigações e tomará as medidas legais cabíveis.

O combate ao contrabando e ao comércio ilegal de cigarros é uma prioridade para as forças de segurança, visando proteger a economia do país e combater atividades ilícitas que financiam organizações criminosas. A Operação Hórus, desenvolvida em parceria entre a Brigada Militar e outros órgãos de segurança, reforça o compromisso em coibir práticas ilegais e garantir a segurança da população.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.