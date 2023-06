Polícia Civil apreende armas de fogo em investigação de tentativa de homicídio

A Polícia Civil, sob a coordenação da Delegacia de Polícia de Jaboticaba, deu continuidade às diligências ao longo desta semana relacionadas à investigação da tentativa de homicídio ocorrida na cidade de Lajeado do Bugre em 05/06/2023.

Na tarde desta terça-feira (13/06), em cumprimento a um mandado de busca e apreensão emitido pela autoridade policial que supervisiona as investigações, a Polícia Civil localizou e apreendeu uma Pistola 9mm com numeração suprimida, um revólver calibre .38, munições de diferentes calibres e carregadores. No entanto, o morador da residência alvo da busca não estava presente no local no momento da ação policial.

As diligências da Polícia Judiciária continuam em andamento para esclarecer completamente os fatos relacionados à tentativa de homicídio. A investigação seguirá com o objetivo de identificar os envolvidos e esclarecer todas as circunstâncias do incidente.

A atuação da Delegacia de Polícia de Jaboticaba demonstra o compromisso em buscar a verdade, garantir a segurança da comunidade e responsabilizar os responsáveis por atos criminosos. As autoridades policiais estão determinadas a levar adiante a investigação até sua conclusão e trazer justiça aos envolvidos no caso.

