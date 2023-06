Polícia Militar apreende 1.800 gramas de maconha arremessada em presídio

Na tarde desta terça-feira (13/06), policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar (7°BPM) impediram a entrada de drogas no Presidio Estadual de Três Passos, ao apreenderem três tabletes de maconha. A quantidade de droga apreendida totalizou aproximadamente 1.800 gramas.

A ação ocorreu após o arremesso dos tabletes de maconha para o interior do presídio, porém, não foi possível identificar o autor responsável pelo ato criminoso.

