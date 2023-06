Polícia Militar apreende 91 garrafas de bebidas alcoólicas contrabandeadas em operação

Na tarde do dia 13 de junho, policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) realizaram uma importante apreensão durante as ações da Operação Hórus. Um total de 91 garrafas de bebidas alcoólicas, incluindo vinhos, espumantes e fernet, todos de origem estrangeira, foram encontradas no território brasileiro sem o devido desembaraço aduaneiro.

Diante dos fatos, o material foi apreendido e ficará à disposição da Receita Federal. O valor estimado do prejuízo causado ao crime ultrapassa os R$ 17.200,00, evidenciando a magnitude dessa atividade ilícita.

