Agentes de segurança frustram tentativa de introdução de drogas em penitenciária de Ijuí

Agentes de segurança da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí agiram de forma rápida e eficaz ao frustrar uma tentativa de introdução de drogas nas dependências da instituição. Durante a operação, foram apreendidos diversos itens na posse de funcionários da cantina do presídio, incluindo um tijolo de maconha com peso superior a um quilo, 30 chips de celular, 10 carregadores, tubos de cola de resina e fones de ouvido. As drogas estavam escondidas dentro de caixas de condimentos e produtos de limpeza.

Dois indivíduos, cujas identidades ainda não foram divulgadas, foram detidos em flagrante no local e posteriormente presos. Ambos são funcionários terceirizados da cantina da Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí. As autoridades da Delegacia de Polícia estão conduzindo investigações para obter mais informações sobre o caso e apurar a origem das drogas, bem como a possível participação de outras pessoas no planejamento dessa ação ilícita.

Os detidos foram encaminhados ao sistema prisional, onde aguardarão a devida responsabilização perante a justiça pelos crimes cometidos. A ação dos agentes de segurança e a colaboração da Polícia Civil demonstram o compromisso em combater a entrada de substâncias ilícitas e garantir a segurança dentro da penitenciária.

