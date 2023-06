Operação conjunta resulta na apreensão de impressionante arsenal de armas

Em uma ação conjunta entre o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico de Porto Alegre e a Polícia Civil de Ijuí, um impressionante arsenal de armas foi apreendido. A operação ocorreu na tarde deste domingo, na BR-285, no município de Coronel Barros, durante a abordagem de um caminhão baú.

A operação foi conduzida pelos delegados Renan Gonçalves e Antônio Soares, culminando na prisão em flagrante de dois indivíduos.

As investigações devem prosseguir para identificar a origem das armas, as pessoas envolvidas no esquema e desvendar possíveis conexões com outras atividades criminosas. As autoridades competentes estão empenhadas em seguir todas as linhas de investigação e tomar as medidas legais cabíveis.

A ação conjunta entre o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico de Porto Alegre e a Polícia Civil de Ijuí demonstra a importância da cooperação entre as instituições para combater de forma efetiva o tráfico de armas e desmantelar organizações criminosas.

