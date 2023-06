Polícia Civil e PM apreendem carga de cigarros contrabandeados em operação conjunta

No último sábado, durante a execução da Operação Hórus, a Polícia Civil em ação conjunta com a PM2 do 7° BPM e a Força Tática, realizou a apreensão de uma carga de cigarros de origem estrangeira.

Após investigações, trabalho de inteligência e monitoramento, foi identificado um veículo suspeito, um Toyota Corolla, que estava sendo utilizado para o transporte do contrabando.

A abordagem ocorreu nas proximidades do Parque de Rodeios de Coronel Bicaco. No entanto, o condutor do veículo conseguiu fugir para uma área de mata e não foi localizado pelas autoridades. No interior do veículo, foram encontradas 25 caixas de cigarros de origem estrangeira.

Tanto o veículo quanto a carga foram apreendidos e encaminhados ao 7° BPM em Três Passos, onde estão sob a guarda da polícia e à disposição da Receita Federal.

Essa operação demonstra o compromisso das forças de segurança em combater o contrabando e o comércio ilegal de produtos. A atuação conjunta da Polícia Civil, PM2 e Força Tática evidencia a importância da cooperação entre as instituições para o combate efetivo desse tipo de crime.

A apreensão dessa carga de cigarros contrabandeados contribui para a proteção da economia legal, combate à sonegação fiscal e proteção da saúde pública, uma vez que esses produtos não passam pelos devidos controles sanitários e fiscais.

