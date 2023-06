Motorista fica ferido em acidente envolvendo carro e trator na ERS-207

Um acidente de trânsito ocorreu na ERS-207, próximo a Humaitá, envolvendo um carro e um trator que transportava uma plantadeira. A colisão aconteceu por volta das 18h30min desta sexta-feira, em uma reta entre o Citegem e a ponte sobre o lajeado Grande. Ambos os veículos seguiam no sentido de Bom Progresso a Humaitá.

O motorista do Ford Ka, um homem de 36 anos, ficou ferido após colidir na traseira da plantadeira. O Samu foi acionado e socorreu a vítima ao Hospital de Caridade de Três Passos. Segundo informações da reportagem da Rádio Alto Uruguai, o estado de saúde do motorista é estável e ele está passando por exames. O condutor do trator não sofreu ferimentos.

Por volta das 20h15min, um segundo acidente ocorreu no mesmo local. Dessa vez, uma caminhonete Ford Ranger, com placas de Campo Novo, colidiu na traseira da plantadeira. A caminhonete estava seguindo no sentido de Bom Progresso a Humaitá. Felizmente, os dois ocupantes do veículo escaparam ilesos.

Após o segundo acidente, os policiais prontamente removeram os veículos da rodovia. Guarnições da Brigada Militar e do pelotão rodoviário da Brigada Militar estavam no local, atendendo à ocorrência, quando o segundo acidente aconteceu.

