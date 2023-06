Brigada Militar recupera duas motocicletas furtadas em Tenente Portela

No último sábado, 10, a Brigada Militar obteve sucesso na recuperação de duas motocicletas que haviam sido furtadas em Tenente Portela. A primeira ocorrência ocorreu na manhã de sábado, quando uma motocicleta Honda/CG 150, de cor vermelha, foi encontrada. Essa moto havia sido furtada na sexta-feira, na própria cidade de Tenente Portela.

Já durante a tarde do mesmo dia, policiais militares localizaram uma motocicleta Honda/CG 125, de cor verde, abandonada em um local. Essa moto também havia sido furtada pela manhã, na cidade de Tenente Portela.

Os veículos foram recuperados e, após a conclusão dos trâmites legais, serão devolvidos aos seus respectivos proprietários. A ação rápida e efetiva da Brigada Militar demonstra o compromisso em combater a criminalidade e proteger a comunidade local.

A recuperação dessas motocicletas furtadas é mais um exemplo do trabalho incansável da polícia em garantir a segurança e a tranquilidade dos cidadãos. Essas ações são fundamentais para coibir a prática de furtos e fortalecer a confiança da população nas forças de segurança.

É importante ressaltar a importância de medidas preventivas, como o uso de dispositivos de segurança e a adoção de hábitos que dificultem a ação de criminosos. A parceria entre a polícia e a população é fundamental para criar um ambiente seguro e tranquilo para todos.

A devolução das motocicletas aos seus proprietários reafirma a importância do trabalho conjunto entre as forças de segurança e a comunidade, fortalecendo a confiança e a sensação de segurança no município de Tenente Portela.

