Polícia Militar apreende 70 galões de agrotóxicos contrabandeados em ação da Operação Hórus

Na noite de quinta-feira (08/06), policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) realizaram uma importante apreensão durante ações da Operação Hórus, na cidade de Esperança do Sul. Durante a operação, os agentes conseguiram interceptar um veículo que transportava ilegalmente 70 galões de agrotóxicos de origem estrangeira.

A ação ocorreu como parte dos esforços da Polícia Militar em combater o contrabando e o tráfico de produtos ilegais na região. Ao perceberem a presença policial, o motorista do veículo abandonou o automóvel e fugiu em direção a uma área de mata próxima, não sendo mais localizado pelas autoridades.

Os policiais realizaram uma busca minuciosa no veículo e encontraram os 70 galões de agrotóxicos de origem estrangeira, configurando uma clara prática de contrabando. Essa apreensão representa uma importante ação para coibir o comércio ilegal desses produtos, que representam riscos à saúde humana e ao meio ambiente quando utilizados de forma inadequada.

O material apreendido, juntamente com o veículo, foi encaminhado à Receita Federal, onde ficarão à disposição das autoridades competentes para as devidas providências legais. A Receita Federal desempenha um papel fundamental na investigação e na adoção de medidas cabíveis para coibir o contrabando e garantir o cumprimento das leis vigentes.

A Operação Hórus, que vem sendo realizada com sucesso pela Polícia Militar, tem como objetivo principal intensificar as ações de fiscalização e combate aos crimes fronteiriços, em especial o contrabando e o tráfico de drogas. Essas operações visam reforçar a segurança nas áreas de fronteira, combatendo atividades ilícitas que prejudicam a sociedade e a economia do país.

