Contrabandista é preso transportando carga ilegal de agrotóxicos na BR-285, em Ijuí

Ijuí - Na manhã desta terça-feira (6), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma importante prisão durante uma operação de combate ao crime. Um contrabandista foi detido na BR-285, próximo a Ijuí, transportando mil litros de agrotóxicos em uma camionete.

Durante a ação, os policiais rodoviários deram ordem de parada ao motorista de uma Captiva, com placas de Tijucas/SC. No entanto, o condutor desobedeceu à ordem e empreendeu fuga em alta velocidade.

Apesar da tentativa de fuga, os policiais conseguiram interceptar o veículo em uma abordagem posterior. Ao realizarem a vistoria, os agentes constataram que a camionete estava sobrecarregada e que a carga ilícita estava oculta sob cobertores pretos para evitar a visualização.

Após remover a cobertura, os policiais descobriram 50 galões de 20 litros de agrotóxicos de origem argentina, que haviam sido introduzidos ilegalmente no Brasil e estavam destinados a uso ilegal. O contrabandista, um homem de 30 anos e morador de Santo Ângelo, foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.

Após a prisão, o indivíduo foi conduzido à polícia judiciária federal, juntamente com a carga de agrotóxicos e o veículo apreendidos. A ação da PRF demonstra o compromisso em combater o contrabando e a comercialização irregular de produtos perigosos, protegendo a saúde da população e preservando o meio ambiente.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.