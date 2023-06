Colisão frontal entre dois veículos na RSC 163 em Tenente Portela

Colisão do tipo frontal ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira (Foto: Sandro Medeiros - Portela Online)

Tenente Portela - Uma colisão frontal envolvendo um veículo Renault Sandero com placas de Itapiranga, SC, e um Ford Fiesta com placas padrão Mercosul, ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (05) na RSC 163. O acidente teve lugar em frente à incubadora de ovos, no Km 02 da rodovia, no trecho que liga Tenente Portela à cidade de Vista Gaúcha.

Os condutores dos veículos, um homem e uma mulher, foram prontamente conduzidos ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela. Felizmente, eles não sofreram ferimentos graves, mas passaram por avaliação médica para descartar possíveis lesões internas.

A ocorrência foi atendida pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, em conjunto com a Brigada Militar e a Unidade do SAMU de Tenente Portela. As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local para prestar assistência aos envolvidos no acidente.

Devido ao ocorrido, o trânsito na RSC 163 ficou parcialmente bloqueado, operando em meia pista, até que a situação fosse controlada e a rodovia pudesse ser totalmente liberada.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

■ Nos siga no Instagram:

Clique aqui e acompanhe todas as publicações do Sistema Província de Comunicação de Tenente Portela.