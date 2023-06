Corpo de homem é encontrado em estado de decomposição em Tiradentes do Sul

Na manhã de domingo (04), o corpo de um homem de 61 anos foi descoberto na localidade de Novo Planalto, no interior de Tiradentes do Sul. O corpo estava em uma cama, em um dos cômodos da residência. Devido ao avançado estado de decomposição, suspeita-se que a morte tenha ocorrido há vários dias, possivelmente na semana anterior. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Três Passos, foi acionada e está investigando as circunstâncias do caso.

O corpo do homem foi encaminhado para exame de necropsia. Com base no laudo, a polícia poderá obter mais informações para determinar a causa do óbito. Vale ressaltar que o homem residia sozinho na casa onde foi encontrado.

A Polícia Civil está empenhada em esclarecer os fatos e buscará pistas e depoimentos que possam ajudar a entender o que ocorreu. Aguarda-se o resultado do exame de necropsia para fornecer mais informações sobre o caso.

