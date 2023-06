Homicídio por facadas é registrado em São Martinho; suspeito é preso em flagrante

Na noite de domingo (4), um homicídio chocou o Bairro Friski em São Martinho. Segundo informações da Polícia Civil, um homem de 25 anos foi morto a facadas em via pública. O suspeito, também de 25 anos, foi preso em flagrante em uma residência no Bairro Santo Antônio.

Conforme o registro na Delegacia de Polícia, a Brigada Militar recebeu uma ligação informando sobre uma briga e um homem caído na rua. A vítima foi socorrida com vida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

O local do crime foi isolado e foram apreendidos objetos utilizados na ação. A polícia recebeu informações de que o suspeito teria fugido para uma área de mata próxima ao local do crime, mas as buscas não tiveram sucesso. No entanto, ele foi encontrado e preso em uma residência no bairro Santo Antônio.

Após o registro do auto de prisão em flagrante, o homem foi conduzido pela Polícia Civil ao presídio estadual de Três Passos. A investigação do caso está a cargo da Polícia Civil, que busca esclarecer os motivos e circunstâncias do homicídio.

