Ação policial resulta na apreensão de agrotóxicos e cigarros contrabandeados em Esperança do Sul

Agrotóxicos contrabandeados foram apreendidos em Esperança do Sul (Foto: Polícia Civil / Divulgação)

Nesta segunda-feira (29), uma operação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar resultou na apreensão de agrotóxicos e cigarros contrabandeados em Esperança do Sul, município localizado na região de fronteira com a Argentina.

A ação faz parte da Operação Agro Hórus e contou com a participação de equipes da Polícia Civil, do 6º Batalhão de Policiamento de Choque, do Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto e de uma guarnição de Tenente Portela. Por volta das 7h, os policiais efetuaram a apreensão de uma grande quantidade de produtos de origem estrangeira, os quais não possuíam o devido desembaraço aduaneiro.

Após a realização de monitoramento e trabalho de inteligência, as equipes localizaram um porto clandestino na localidade de Lajeado dos Gringos, em uma área rural de Esperança do Sul. Durante a ação, observaram dois indivíduos realizando o transbordo da carga do porto para uma propriedade rural. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram para uma mata próxima e não foram localizados.

No local, foram encontrados 60 galões de agrotóxico do tipo Paraquat, que é proibido no Brasil, além de 18 caixas de cigarros da marca Classic e sete caixas de cigarros da marca Hudson.

Os materiais apreendidos foram encaminhados e serão depositados na sede do 7º BPM, em Três Passos, ficando à disposição da Receita Federal.

